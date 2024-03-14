Νίκος Χαρδαλιάς: «Οριοθετούμε μία νέα ημέρα για τη Δυτική Αττική»

Οι βασικοί άξονες του ολιστικού αναπτυξιακού προγράμματος για τη Δυτική Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 546,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάστηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, στους Δημάρχους των πέντε δήμων της περιοχής, με στόχο την εξειδίκευση επιπρόσθετων έργων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

«Είμαστε εδώ για να οριοθετήσουμε την εκκίνηση μιας νέας μέρας για τη Δυτική Αττική, με πνεύμα συνεργατικό και όρεξη για δουλειά», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την περιοχή που εστιάζει σε 6 πυλώνες προτεραιοτήτων, με περισσότερα από 65 μεγάλα έργα, τα οποία θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Το πρόγραμμα αφορά «5+1» τομείς: την οδική ασφάλεια και τις υποδομές, την αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιπροσθέτως, έχει προϋπολογιστεί μία επιπλέον «δεξαμενή» 30 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση έργων υψηλής προτεραιότητας για κάθε έναν από τους πέντε Δήμους.

«Τα «65+» έργα θα αλλάξουν την εικόνα της Δυτικής Αττικής, μία περιοχή που μέχρι σήμερα ήταν, πράγματι, από τις πιο αδικημένες στο Λεκανοπέδιο. Αξιοποιούμε και το τελευταίο ευρώ από κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ισόρροπη ανάπτυξη, ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους συμπολίτες μας σε όλες τις γειτονιές της Αττικής, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι κανείς δεν πρόκειται να μείνει πίσω», τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής και κάλεσε τους Δημάρχους της περιοχής να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, με συγκεκριμένα ορόσημα και σαφή χρονοδιαγράμματα. «Πρόκειται για ένα τεράστιο στοίχημα για εμάς, για μία νέα σελίδα για τη Δυτική Αττική», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Όπως επισημάνθηκε, τον Μάιο, αναμένεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος για τη Δυτική Αττική, στις τοπικές αρχές και τους φορείς της περιοχής, σε ειδική εκδήλωση από την Περιφέρεια Αττικής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Δήμαρχοι: Ασπροπύργου Ιωάννης Ηλίας, Ελευσίνας Γιώργος Γεωργόπουλος, Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, Φυλής Χρήστος Παππούς, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Κλεάνθης Βαρελάς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Αττικής.

