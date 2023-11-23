Χαρδαλιάς: Είμαστε έτοιμοι να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε, αλλά και να συγκρουστούμε!

Στο 9ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στα Ιωάννινα παραβρέθηκε ο νέος περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, όπου συμμετείχε στις διεργασίες μαζί με τους υπόλοιπους περιφερειάρχες της χώρας, όπως σημειώνει σε ανάρτηση του στα social media και, μεταξύ άλλων, τονίζει τα εξής:

«…Από 1η Γενάρη μια νέα πορεία ξεκινάει, ένα νέο στοίχημα πέντε ετών δημιουργίας και διεκδίκησης που καλούμαστε να κερδίσουμε οι νέες Περιφερειακές αρχές της Ελλάδας. Και είναι τώρα η ώρα που οι Περιφέρειες πρέπει με γενναίες αποφάσεις να περάσουν στη Νέα Εποχή. Χωρίς τις παλινωδίες του χθες, μακριά από τις συντεχνιακές λογικές κυριαρχίας ενός βαθύτατου κράτους που προκαλεί αρρυθμίες, παθογένειες, καθυστερήσεις, δικαιολογίες.

Μακριά από επικαλύψεις, χρονοβόρες διαδικασίες και νομικίστικα φληναφήματα που προκαλούν παλινωδίες και κοστίζουν απώλειες ανθρωπίνων ζώων και περιουσιών.

Είναι ώρα ευθύνης για όλους. Στην Αττική είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη. Στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας και από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης αγαπάμε την ευθύνη. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μητροπολιτικά, διαδημοτικά και τοπικά. Είμαστε έτοιμοι να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε, να συντονισθούμε αλλά και να συγκρουστούμε για να αλλάξουμε τα πάντα στην καθημερινότητα των πολιτών. Είμαστε έτοιμοι με ξεκάθαρες, κάθετες αρμοδιότητες, που θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους, να πραγματοποιήσουμε μεγάλα, γρήγορα και σταθερά βήματα μπροστά προς όφελος όλων των πολιτών των 66 γειτονιών του Λεκανοπεδίου.

Είμαστε έτοιμοι μαζί με τις υπόλοιπες Περιφέρειες να αναβαθμίσουμε υπεύθυνα και συγκροτημένα στη συνείδηση των πολιτών αλλά και στην καθημερινότητα των κοινωνιών τον ρόλο που μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες, και αυτή η νέα πορεία μας θα είναι επιτυχία της πατρίδας μας, θα είναι επιτυχία της Ελλάδας.

Ισχυρές και σύγχρονες Περιφέρειες για βιώσιμες κοινωνίες και ασφαλείς γειτονιές με περήφανους και αξιοπρεπείς πολίτες!».

