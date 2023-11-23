Δημήτρης Tσιόδρας: Το Κέντρο δεν είναι ένα κοστούμι που το βγάζεις από τη ντουλάπα και το φοράς όποτε θέλεις

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Μιλώντας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο κ. Τσίοδρας τόνισε ότι «κάνουμε καθημερινό αγώνα και το κάνουμε με τρία πράγματα. Πρώτον, με μόνιμες αυξήσεις οι οποίες δίνονται σε μισθούς και συντάξεις. Δεύτερον, με το να βοηθάμε τους πιο ευάλωτους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Και τρίτον, με συνεχείς ελέγχους στη αγορά. Με αυτούς τους τρόπους προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συγκρατήσουμε τις τιμές. Είμαστε από πάνω. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις».

«Αν υπήρχε μια μαγική συνταγή προκειμένου με ένα νόμο και ένα άρθρο να τελειώνουμε με το ζήτημα της ακρίβειας, να είστε βέβαιοι ότι θα το είχαμε κάνει όπως θα το είχαν κάνει και οι άλλες χώρες», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τη συζήτηση περί στροφής του κ.Κασσελάκη προς το κέντρο ο κ. Τσιόδρας επισήμανε ότι «το κέντρο δεν είναι ένα κοστούμι που το βγάζεις από τη ντουλάπα και το φοράς και βγαίνεις και το μοστράρεις στον κόσμο και λες “τώρα είμαι κεντρώος. Αυτό προϋποθέτει κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες δεν εκφράζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Βλέπουμε κάθε μέρα ένα ημερήσιο δελτίο αποχωρήσεων», σημείωσε ο κ. Τσιόδρας και τόνισε ότι «για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει μπροστά, ο κ. Κασσελάκης θα πρέπει να φέρει μια καινούργια πολιτική ταυτότητα και μια καινούργια πολιτική πρόταση. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.