Την Κυριακή 14 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθούν οι προκριματικές εκλογές ανάδειξης των υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία.

«Πρόκειται για μια καινοτόμο διαδικασία κατά την οποία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα μέλος ή φίλος/η κόμματος συναποφασίζει για ένα εθνικό ψηφοδέλτιο και επιλέγει ο ίδιος/α ποιοι/ες θέλει να τον εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και οι φίλοι/ες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι οποίοι/ες θα προσέλθουν την 14η Απριλίου στα εκλογικά τμήματα και θα λάβουν μέρος στην προκριματική εκλογική διαδικασία συμπληρώνοντας σχετική φόρμα φίλου/ης του ΣΥΡIΖΑ-ΠΣ», σημειώνεται.

«Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι φίλοι/ες καθώς επίσης και οι κάτοικοι του εξωτερικού που επιθυμούν να ψηφίσουν διαδικτυακά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής (με τα ακριβή τους στοιχεία επικοινωνίας) για την προκριματική ψηφοφορία, όπως αυτή αναρτήθηκε στον i-syriza, μέχρι τις 7/4/2024 στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος. Ο/η εκλογέας που θα ψηφίσει με φυσική παρουσία θα μπορεί να επιλέξει τους/τις υποψήφιους/ές της Περιφέρειας στην οποία ανήκει το Εκλογικό Τμήμα στο οποίο προσέρχεται. Τα Εκλογικά Τμήματα όλης της Ελλάδας θα δοθούν στη δημοσιότητα τις προσεχείς ημέρες. Οι εκλογείς που θα ψηφίσουν διαδικτυακά θα μπορούν να επιλέξουν να ψηφίσουν σε μια από τις 14 Περιφέρειες», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες με τους/τις εκλεγμένους/ες και τους σταυρούς προτίμησης :

Αττική: εκλέγονται 12 - (μέχρι 4 σταυρούς)

Απόδημοι: εκλέγονται 2 - (1 σταυρό)

Κεντρική Μακεδονία: εκλέγονται 4 - (μέχρι 2 σταυρούς)

Θεσσαλία: εκλέγονται 3 - (1 σταυρό)

Δυτική Ελλάδα: εκλέγονται 3 - (1 σταυρό)

Κρήτη: εκλέγονται 2 - (1 σταυρό)

ΑΜΘ: εκλέγονται 2 - (1 σταυρό)

Πελοπόννησος: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)

Στερεά Ελλάδα: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)

Νότιο Αιγαίο: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)

Ήπειρος: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)

Δυτική Μακεδονία: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)

Ιόνιo: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)

Βόρειο Αιγαίο: εκλέγεται 1 - (1 σταυρό)

Στο site https://euroekloges.syriza2024.gr

υπάρχουν αναρτημένοι οι υποψήφιοι/ες ανά Περιφέρεια με τα βιογραφικά τους.

