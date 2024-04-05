«Tην ίδια ημέρα που ο Προοδευτικός κόσμος ζει μια μικρή "νίκη" απέναντι στο παρακράτος της Δεξιάς, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να στρέφει τα πυρά του εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και του Προέδρου του, Στέφανου Κασσελάκη ταυτιζόμενο με τις συκοφαντίες και τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζει σε νέα του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπολύοντας πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη συγκεκριμένα.

«Είναι πλέον ηλίου φαεινότερον πως ο κύριος Ανδρουλάκης και το κομματικό επιτελείο του έχουν αποφασίσει πως το να γίνουν η "ουρά" της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μονόδρομος. Ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν», προσθέτει.

