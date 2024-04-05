Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο προανήγγειλε ότι θα έχει την ερχόμενη Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ομόφωνα αντισυνταγματικό το νόμο του 2021 που απαγόρευε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η αίτηση του Νίκου Ανδρουλάκη θα κριθεί από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ ενώ αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι είναι υπέρμετρο το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης ενημέρωσης όσων θίγονται τα δικαιώματά τους από παρακολουθήσεις, έστω κι αν η επίκληση είναι λόγοι εθνικής ασφάλειας και ως εκ τούτου κρίθηκαν οι συγκεκριμένες διατάξεις ανίσχυρες και αντισυνταγματικές.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η υπόθεση Ανδρουλάκη επιστρέφει στην ΑΔΑΕ, η οποία οφείλει να την χειριστεί υπό το φως των νέων δεδομένων.

«Η ρύθμιση του άρθρου 87 του ν. 4790/2021, με το οποίο θεσπίσθηκε στην περίπτωση επιβολής του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης του θιγόμενου, μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται διακινδύνευση των σκοπών εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν στην επιβολή του, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας..», επισημαίνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας.

Ανδρουλάκης: Ιστορική μέρα - Τη Δευτέρα θα είμαι στην ΑΔΑΕ

Μετά την απόφαση του ΣτΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για μια ιστορική μέρα και προαναγγέλλει ότι τη Δευτέρα θα ενημερωθεί από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο.

«Η απόφαση του ΣτΕ είναι ιστορική και αποτελεί μήνυμα: Ως εδώ κ. Μητσοτάκη. Ως εδώ στη καταπάτηση του κράτους Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην Ολομέλεια, στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και νυν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Κώστα Τσιάρα και συμπλήρωσε: «Πρόκειται για θεσμική νίκη της δημοκρατικής παράταξης».

Ο κ. Ανδρουλάκης ισχυρίστηκε ότι «με τη συγκεκριμένη απόφαση το παρακράτος του Μαξίμου έχει υποστεί μεγάλη ήττα στην προσπάθειά του να συγκαλύψει την υπόθεση των υποκλοπών και την παρακολούθησή μου».

«Δεν μπορεί όποτε μας αρέσει μια απόφαση, η Δικαιοσύνη να είναι καλή και όποτε δεν μας αρέσει, η Δικαιοσύνη χειραγωγείται από την κυβέρνηση» αντέδρασε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ως υπουργός Δικαιοσύνης πίστευα ότι τα θέματα εθνικής ασφάλειας δεν μπορεί να κοινοποιούνται. Αυτή ήταν η άποψή μου» ξεκαθάρισε και προσέθεσε: «Βεβαίως εφόσον υπάρχει αυτή η απόφαση και με δεδομένο ότι η ίδια η κυβέρνηση έρχεται να νομοθετήσει επί ενός πεδίου άναρχου που χρειάζεται να λάβει κανείς υπόψη του δεκάδες διαφορετικές πρόνοιες, που μπορεί να ξεκινούν από την λειτουργία της ΕΥΠ, την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ,είναι ένα θέμα που αποδεικνύει και το σοβαρό της ενδιαφέρον και την προσήλωση της στο κράτος δικαίου».

Κυβερνητικά στελέχη: Η αίτηση του Ανδρουλάκη θα κριθεί από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ

Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν την απόφαση του ΣτΕ λέγοντας ότι με βάση τα όσα αναφέρονται στην περίληψη της απόφασης:

«Η ακύρωση αφορά τον νόμο του 2021 που περιείχε καθολική και χωρίς προϋποθέσεις απαγόρευση της χορήγησης στοιχείων στον ενδιαφερόμενο. Η απόφαση του ΣτΕ δεν καταλαμβάνει τη νεότερη διάταξη την οποία φέραμε το 2022, όπως είχαμε δεσμευθεί μετά τα γεγονότα. Για τη νεωτερη ρύθμιση το ΣτΕ αναφέρει μάλιστα ότι συνιστά ένα «σύστημα με εσωτερική συνοχή», άρα ουσιαστικά αποδέχεται τη λογική του. Με βάση την απόφαση του ΣτΕ, η αίτηση του Ανδρουλάκη θα κριθεί από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ.»

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 η απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται σε νόμο του 2021, τον οποίο εμείς αλλάξαμε το 2022».

ΣΥΡΙΖΑ για ΣτΕ: Άρχισε το «ξήλωμα» του παρακράτους της ΝΔ

Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ σχετικά με το ζήτημα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι άρχισε το «ξήλωμα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει τώρα την ευκαιρία να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της παρακολούθησής του» και «αφού το κάνει, ελπίζουμε να υποβάλει επιτέλους και μήνυση εναντίον εκείνου που διέταξε την παρακολούθησή του. Πλέον δεν θα έχει καμία δικαιολογία…».

Επισήμανε επίσης «ο κ. Ανδρουλάκης νιώθει την ανάγκη να προτάξει το μικροπολιτικό του συμφέρον, αποδεικνύοντας ότι είναι κατώτερος των περιστάσεων. Επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε μάχες για την διαλεύκανση του σκανδάλου και στον Πρόεδρό του, Στέφανο Κασσελάκη που συνεχίζει να αγωνίζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το οποίο σχολίασε ότι «είναι τουλάχιστον προκλητικό ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει να δίνει “νομικές συμβουλές” στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης πιάστηκε να παραβιάζει τον νόμο για το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, που έφερε το κόμμα που ηγείται, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «την εποχή του σκανδάλου των υποκλοπών, όταν ο κ. Ανδρουλάκης αγωνιζόταν για την αποκάλυψη της αλήθειας, ο κ. Κασσελάκης ασχολιόταν με τις επιχειρήσεις του στον φορολογικό παράδεισο του Delaware και ήταν υποψήφιος Υπουργός του κ. Μητσοτάκη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.