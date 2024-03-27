Δημήτρης Τσιόδρας στον ΣΚΑΪ: Η δικαιοσύνη έχει στα χέρια της το αυτούσιο ανακριτικό υλικό

Για το έντονο πολιτικό σκηνικό με αφορμή και το δημοσίευμα που έκανε λόγο για «μοντάζ» στις συνομιλίες των μηχανοδηγών του μοιραίου τρένου στα Τέμπη, αναφέρθηκε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ και διευθυντής του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

«Αντί να δουν αν ισχύει - που δεν ισχύει - έσπευσε όχι μόνο να το υιοθετήσει αλλά να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και αυτό δεν νομίζω να είναι τυχαίο», τόνισε ο κ. Τσιόδρας.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση κατονομάσει τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από την πρόταση δυσπιστίας όπως κατήγγειλε, τόνισε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «υιοθετεί ένα fake news και καταθέτει πρόταση δυσπιστίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο».

Στο ερώτημα ποιος είχε πρόσβαση στις συνομιλίες που διέρρευσαν στη δημοσιότητα, ο κ.Τσιόδρας είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι υπόθεση της δικαιοσύνης να το βρει. Το ζήτημα είναι αν η δικαιοσύνη έχει ολόκληρο το υλικό και όχι "πειραγμένο". Το έχει αυτούσιο λοιπόν».

Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι η «αντιπολίτευση θεωρεί ότι έχει βρει όχημα να πλήξει την κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη την απαίτηση της κοινής γνώμης να υπάρξει δικαιοσύνη και τον πόνο των συγγενών. Φτάσαμε στο σημείο ο κ. Κασσελάκης να ζητάει στις εθνικές εκλογές παρατηρητές, λες και είμαστε Ζιμπάμπουε» και συμπλήρωσε: «είναι δυνατόν να δίνεται αυτή η εικόνα για τη χώρα;»

«Καταλαβαίνω την απαίτηση να υπάρξει δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών. Από αυτό μέχρι ο κ. Ανδρουλάκης ασπαζόμενος τις ψεκασμένες θεωρίες του κ. Βελόπουλου να καταθέτει πρόταση μομφής, έχει διαφορά».

Ακολούθως ο κ.Τσιόρδας αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη είπε: « Είχαμε σύγκρουση δύο τρένων επειδή δεν είχε τηλεδιοίκηση. Αλλά τηλεδιοίκηση δεν υπήρχε 120 χρόνια και δεν υπάρχει στο μεγαλύτερο δίκτυο της Ευρώπης, αλλά δεν συγκρούονται τα τρένα. Υπάρχει ερώτημα των συγγενών, εάν το δεύτερο τρένο μετέφερε κάτι. Ο επίσης εμπειρογνώμονας λέει όχι. Των συγγενών λέει ναι. Η δικαιοσύνη γι αυτό το λόγο έστειλε σε εργαστήριο εξωτερικού δείγμα, ώστε να εξεταστεί αν όντως υπήρχε κάτι ύποπτο».

Αναφορικά με τις καταγγελίες περί «μπαζώματος» και μονταζιέρας, υποστήριξε ότι όλα αυτά «συσκοτίζουν τις πραγματικές αιτίες της υπόθεσης».

