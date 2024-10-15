Του Αντώνη Αντζολέτου

Τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί στον ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεδριακές διαδικασίες του κόμματος, καθώς οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου δεν είναι γραμμικές. Λιγότερος από ένας μήνας έχει απομείνει μέχρι το συνέδριο το οποίο, μπορεί καμία πλευρά να μην το παραδέχεται, ωστόσο βρίσκεται στον αέρα. Ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκίνησε από χθες να συσπειρώνει τον δικό του κόσμο ζητώντας από όσους τον στηρίζουν να εγγραφούν στις οργανώσεις μελών προκειμένου να εκλεγούν σύνεδροι.

Θα ακολουθήσουν περιοδείες σε Αττική και στην περιφέρεια τις επόμενες ημέρες. Το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου δεν έχουν αλλάξει. Αναμένεται να διεξαχθεί από τις 8-10 Νοεμβρίου αν και πολλοί φοβούνται πως όσα συνέβησαν στην Κεντρική Επιτροπή ήταν προάγγελος «κακών μαντάτων» για το κόμμα. Και αν στην Κ.Ε. βρέθηκαν μόνο 151 άτομα στο υπόγειο του κεντρικού ξενοδοχείου στο συνέδριο, σε ένα σώμα 5.000 εκπροσώπων, τα πράγματα μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα.

Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται μέλος των «κασσελίστας», εκτός και αν πάρει το λόγο εξαρχής ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητήσει ανάκληση της απόφασης έκπτωσης αλλά και του «μπλόκου» στην υποψηφιότητα που έβαλε η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό θα είναι το σημείο που το συνέδριο θα πάρει φωτιά, καθώς η πλευρά των «87» ξεκαθαρίζει δυο πράγματα:

- Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για έγκριση της υποψηφιότητάς του είναι αμετάκλητη

- Το συνέδριο έχει ως μοναδικό ρόλο την έγκριση των υφιστάμενων υποψηφιοτήτων

Από τις αντεγκλήσεις, τις συγκρούσεις και το χθεσινό «μπρα ντε φερ» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Στέφανου Κασσελάκη ένα πράγμα γίνεται σαφές: πως η διάσπαση της Κουμουνδούρου είναι αναπόφευκτη. Στην απόφαση, άλλωστε της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται ονομαστική αναφορά στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ: «όσοι και όσες, όπως ο Στέφανος Κασσελάκης, δεν σέβονται τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, όπως για παράδειγμα τις πρόσφατες με την άρση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του προέδρου και την έκπτωσή του από τη θέση του προέδρου, εκτοξεύουν συκοφαντίες εναντίον του κόμματος τους και φθάνουν στο σημείο να κινούνται με εξώδικα απέναντι στα συλλογικά όργανα του κόμματος δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι/ες πρόεδροι».

Πλέον για τον ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη, καθώς δε θα έχει απέναντί του ένα ΠΑΣΟΚ που δεν θα είναι εν κινήσει. Αρχηγός στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει και πλέον θα επικεντρωθεί στο αντιπολιτευτικό του έργο. Αλλαγές στον προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ παρά τις εισηγήσεις που φέρεται να έχουν υπάρξει, δεν φαίνεται να προκρίνονται, καθώς εκτιμάται πως με μια τέτοια κίνηση η ένταση στο κόμμα θα μεταφερόταν και στη Βουλή.

