Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις 60 ημέρες εκεχειρίας που προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, όπου παρουσίασε το αεροσκάφος Boeing 747 που δώρισε το Κατάρ και το οποίο θα ενταχθεί στον στόλο του Air Force One, λέγοντας ότι σε «60 ημέρες, πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν (τους Ιρανούς) ευτυχισμένους». Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσει εκεί η κατάσταση.

«Θυμηθείτε, αν το κάνουμε αυτό, τότε ξαφνικά δεν θα υπάρχει πλέον πετρέλαιο που να ρέει μέσω του Στενού του Ορμούζ, επειδή οι άνθρωποι που έχουν πλοία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν αγαπούν τους πυραύλους που πετούν από πάνω τους, δεν αγαπούν τις νάρκες που βρίσκονται παντού στο νερό», είπε.

«Έχουμε εξαφανίσει τα πάντα» στο Ιράν

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «έχουν σημειώσει πολλές νίκες» και ότι «έχουν εξαφανίσει τα πάντα» στο Ιράν.

«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Είδατε ότι στο Ιράν, σε μια εβδομάδα, ουσιαστικά, καταστρέψαμε ολόκληρο το ναυτικό τους, ολόκληρη την αεροπορία τους, το ραντάρ τους. Εξαλείψαμε τα πάντα», είπε.

«Θα δείτε το πετρέλαιο να πέφτει τόσο χαμηλά, ελπίζω ότι οι εταιρείες θα είναι ευχαριστημένες γι' αυτό», πρόσθεσε.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Σι»

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε ζήτησε από την Κίνα να μείνει μακριά από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε ζητήσει προσωπικά από την Κίνα να μην παρέμβει παρά τη μεγάλη εξάρτησή της από τις μεταφορές ενέργειας μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Κίνα επειδή ζήτησα από την Κίνα να μην εμπλακεί σε υποθέσεις του Ιράν», δήλωσε.

Σημειώνοντας ότι η Κίνα λαμβάνει περίπου το ήμισυ του πετρελαίου της μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να μείνει έξω από τη σύγκρουση.

«Παίρνουν το 50% του πετρελαίου τους από το Στενό, αλλά του ζήτησα να μην αναμειχθεί, και είπε ότι δεν θα αναμειχθεί - και δεν το έκανε», είπε ο Τραμπ. «Έκανε καλά, πολύ καλά. Και το εκτιμώ αυτό».

Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ίδιος θα ταξιδέψει στη συνέχεια στην Κίνα για μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη. Ανακοίνωσε επίσης ότι προγραμματίζει σειρά διεθνών ταξιδιών μέσα στο 2026, συμπεριλαμβανόμενης επίσκεψής του στην Τουρκία.

«Εξαιρετική η σχέση με το Ισραήλ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις με το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι διατηρεί «εξαιρετική σχέση» με τη χώρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, κι ενώ η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ ήταν το χειρότερο νέο που θα μπορούσε να έχει ακούσει ο Τραμπ, με το Τελ Αβίβ να μη δείχνει διάθεση συμμόρφωσης με την εκεχειρία.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να επιτύχει μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στον Λίβανο.

Σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να διατηρήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, στόχος που θα παραβίαζε ένα βασικό στοιχείο της υπό διαμόρφωση συμφωνίας, το οποίο προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

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