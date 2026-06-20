Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ελβετία, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος συνομιλιών με το Ιράν για μια πιθανή πυρηνική συμφωνία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έχει φτάσει ήδη εκεί.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ελβετία το Σάββατο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα. Η πηγή ωστόσο δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επρόκειτο να ξεκινήσουν την Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκαν εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σε αρκετούς ομολόγους του την Παρασκευή ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για το Ιράν και «καθοριστική» για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ιρανοί θέλουν να δουν την εφαρμογή της εκεχειρίας πριν ταξιδέψουν στην Ελβετία, αναφέρει το Axios το οποίο επικαλείται πηγή προερχόμενη από μία από τις χώρες των διαμεσολαβητών στη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Μπιν Αμπντούλ Ραχμάν αλ-Θάνι, ο οποίος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο ως βασικός διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρίες στη Μέση Ανατολή και στις συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έφτασε στην Ελβετία νωρίτερα την Παρασκευή.

Σημειώνεται, ότι αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμενόταν να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Ελβετία την Παρασκευή, αλλά ανέβαλε το ταξίδι του την τελευταία στιγμή το βράδυ της Πέμπτης.

Δεν είναι σαφές εάν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι αυτό το Σαββατοκύριακο, ή εάν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Λύσεις στα εκκρεμή ζητήματα μέσω διαλόγου

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντούλ Ραχμάν αλ-Θάνι, είχε συνομιλίες στην Ελβετία με τον Ελβετό υπουργό Εξωτερικών Ιγνάτιο Κάσις σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και την περιφερειακή ασφάλεια.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο Μπούργκενστοκ για συνομιλίες σχετικά με «διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή» μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο αλ-Θάνι «επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ντόχα για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων σε εκκρεμή ζητήματα μέσω διαλόγου και ειρηνικών μέσων».

Είπε ότι τέτοιες προσπάθειες «θα ενισχύσουν την περιφερειακή ασφάλεια, θα ανοίξουν νέους ορίζοντες για συνεργασία, ανάπτυξη και ευημερία και θα εξυπηρετήσουν τα κοινά συμφέροντα των λαών στην περιοχή και στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

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