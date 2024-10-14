«Άμεσα εφαρμοστέα και αμετάκλητη» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σημερινή ανακοίνωσή του, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από την κούρσα για την προεδρία του κόμματος.

«Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου 12/10/2024 ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία. Το όργανο συνεδρίασε με διαπιστωμένη απαρτία, παρά τις αντικαταστατικές και απαράδεκτες ενέργειες, οι οποίες αποδείχτηκαν ανεπιτυχείς. Η απόφασή του αφορά τον κύριο Κασσελάκη και είναι άμεσα εφαρμοστέα και αμετάκλητη» υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εν λόγω ανακοίνωση.

Νωρίτερα με ανάρτησή του στο Facebook ο Στέφανος Κασσελάκης πέρασε στην αντεπίθεση, καλώντας τους πολίτες να γραφτούν στις λίστες έως τις 24 Οκτωβρίου, για να μπορούν να ψηφίσουν για συνέδρους. «Να γεμίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με χιλιάδες #Είμαι_εδώ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η μειοψηφία των μελών ενός οργάνου απαγόρευσε στον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος να είναι εκ νέου υποψήφιος (…) Ξέρετε πια ότι μια χούφτα άνθρωποι είναι ικανοί για όλα. Αν δουν ότι δεν καταφέρνουν να κερδίσουν το συνέδριο, θα το αναβάλουν και πάλι. Όμως και οι μηχανισμοί έχουν τα όρια τους (…) Σας ζητώ να γίνετε μια ασπίδα Δημοκρατίας. Εάν είστε αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες και δεν είστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήδη, να γραφτείτε άμεσα, μέχρι τις 24 του Οκτώβρη, για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρους. Να γεμίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με χιλιάδες #Είμαι_εδώ».

«Θα ήταν εύκολη λύση η φυγή, Όμως σας προσκαλώ στα δύσκολα: να κερδίσουμε πίσω την αξιοπρέπεια της δημοκρατικής παράταξης. Δεν της αξίζει αυτός ο εξευτελισμός (…) Πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας. Στο Συνέδριο, Η Δημοκρατία αντεπιτίθεται» προσθέτει στην ανάρτησή του.

