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Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας: «Δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο στην ΤΔΒΚ»

«Η Τουρκία διαθέτει τη βούληση και τη δυνατότητα να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, για την ασφάλεια, την ευημερία και την ειρήνη των Τουρκοκυπρίων», αναφέρεται στο ανακοινωθέν

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Με ειδική αναφορά στην Κύπρο και το ψευδοκράτος το ανακοινωθέν του Συμβουλίου  Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ανακοινωθέν: «Το Συμβούλιο επανέλαβε ότι η Τουρκία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας δύναμης στην Κύπρο, διαθέτει τη βούληση και τη δυνατότητα να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, για την ασφάλεια, την ευημερία και την ειρήνη των Τουρκοκυπρίων».

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι «δεν θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο που θα έπληττε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της ΤΔΒΚ ή θα υπονόμευε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Τουρκία Κύπρος ψευδοκράτος
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