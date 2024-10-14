Βουλή: Γαλάζια αντιπαράθεση Χατζηδάκη – Βλάχου για τα κόκκινα δάνεια

Του Γιάννη Ανυφαντή

Έντονα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα επικράτησε στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και του βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής, Γιώργου Βλάχου, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του πρώτου για τα κόκκινα δάνεια.

«Από την κατάθεση της σχετικής ερώτησης αρνήθηκα να ανταποκριθώ σε προσκλήσεις να μιλήσω σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και τούτο γιατί ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας στη Βουλή πριν προβώ σε κάθε άλλο σχολιασμό. Αντίθετα, με εσάς που στην κοινή ερώτηση με κάποιους άλλους συναδέλφους απαντήσατε με δελτίο τύπου προς τους κυβερνητικούς συντάκτες και την επόμενη ημέρα λάβαμε γνώση εμείς. Τι να πω αυτά είναι σημεία των καιρών. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα σας πρότεινα να μην το ξανακάνετε γιατί δεν τιμά ούτε εσάς ούτε την κοινοβουλευτικής διαδικασία», είπε ξεκινώντας την πρωτολογία του ο γαλάζιος βουλευτής, επαναφέροντας στο τραπέζι την ερώτηση που είχαν καταθέσει οι 11 βουλευτές της ΝΔ προς τον Υπουργό Οικονομικών. «Σε αυτή την ερώτηση δεν σας ρωτήσαμε τι έχουμε ψηφίσει, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και αν η αναφορά σας στην ψήφο μας είναι προτροπή για περισσότερη προσοχή στο μέλλον για το τι ψηφίζουμε προσωπικά τη δέχομαι και θα είμαι στο μέλλον πιο προσεκτικός», πρόσθεσε ο κ. Βλάχος με δηκτικό ύφος, προσθέτοντας πως ως Πολιτεία δώσαμε στις τράπεζες και στα funds και το πεπόνι και το μαχαίρι. «Καταλαβαίνω ότι το πεπόνι δεν μπορούμε να το πάρουμε πια πίσω. Μπορούμε όμως το μαχαίρι να το δώσουμε σε ένα χέρι που θα κάνει δίκαιη διανομή που θα κάνει κατανομή ευθυνών εκεί που αναλογούν…Ζητάμε απαλλαγή από την άδικο και την υπερβολή», υπογράμμισε.

«Προφανώς κανένας σε αυτή την αίθουσα και σε οποιαδήποτε πτέρυγα δεν είναι περισσότερο ευαίσθητος από τους υπόλοιπους», σχολίασε ο Υπουργός Οικονομικών παίρνοντας το λόγο, επισημαίνοντας πως «εάν κινηθεί κανείς αλόγιστα και υιοθετήσει λαϊκίστικες πρακτικές στο τέλος δεν την πληρώνουν οι τράπεζες όπως οι λαϊκιστές ισχυρίζονται, την πληρώνουν οι καταθέτες γιατί τα χρήματα που είναι στις τράπεζες είναι των καταθετών». Μάλιστα, υπογράμμισε πως τα μισά από τα μέτρα τα οποία προτείνονται έχουν ήδη υλοποιηθεί ή υλοποιούνται. Αναφερόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ξεκαθάρισε πως τον τελευταίο ένα χρόνο, παρατηρείται πολύ μεγάλη επιτάχυνσή του καθώς τον Σεπτέμβριο του 2024 εγκρίθηκαν από τον μηχανισμό κατά 75% περισσότερες υποθέσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο Σεπτέμβριο της περσινής χρονιάς. «Δεν μειώθηκαν απλώς τα κόκκινα, από εκεί που το 2019 στα 100 πράσινα δάνεια αντιστοιχούσαν και 100 κόκκινα, τώρα στα 100 πράσινα δάνεια αντιστοιχούν 50 κόκκινα δάνεια μόνο. Έχουμε μια πολύ σημαντική βελτίωση που δεν έτυχε, πέτυχε», πρόσθεσε.

Η απάντηση πάντως του Υπουργού, φάνηκε πως δεν έπεισε τον βουλευτή ο οποίος επανήλθε:

«Εγώ δεν καταλαβαίνω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας έχουν πολιορκήσει όλο αυτό το διάστημα με όλα αυτά τα χαρτιά που στέλνουν δεν καταλαβαίνουν ακριβώς το καλό τους; Αυτή είναι η απορία η δικιά μας. Εσείς παρουσιάζετε έναν κόσμο ιδανικά φτιαγμένο». Μάλιστα ο κ. Βλάχος έδωσε απαντήσεις και για το πως θα πρόκειται η κινηθεί η «ομάδα των 11» ξεκαθάρισε ότι «ούτε την κυβέρνηση θα ρίξω ούτε εγώ ούτε κανένας συνάδελφος. Απλώς μεταφέραμε τη φωνή που ακούμε των συμπολιτών μας που διαμαρτύρονται. Θέλετε να την ακούσουμε όλοι μαζί στο ίδιο καράβι είμαστε».

Ο κ. Χατζηδάκης επανήλθε σε υψηλό τόνο ζητώντας από τον κ. Βλάχο να μην του ζητά να εφαρμόσει πράγματα που είναι εσφαλμένα και ο λογαριασμός θα ερχόταν στον Υπουργό. Τόνισε ότι αναζητά προτάσεις με σοβαρότητα, δικαιοσύνη και κοινωνική ευαισθησία και ότι ποτέ δεν είπε ότι το πρόβλημα είναι ανύπαρκτο αλλά ότι περιορίστηκε. Ο Υπουργός απευθυνόμενος στον κ. Βλάχο δήλωσε:

«Δεν χρωστάω σε κανέναν. Ούτε σε τράπεζα, ούτε σε fund. Λαϊκιστής δεν πρόκειται να γίνω. Δεν πρόκειται εγώ για να γίνω προσωρινά ευχάριστος στην ά ή στην β΄ εκπομπή να φύγω από μερικές βασικές αρχές που είναι η αρχή της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας. Είμαι βέβαιος ότι και οι δυο έχουμε την ίδια ανησυχία. Είμαι πάντα στη διάθεση σας στο πλαίσιο των αρχών και των κατευθύνσεων της Νέας Δημοκρατίας».

