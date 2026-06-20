Axios: Ο Ρούμπιο σχεδιάζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios την Παρασκευή, επικαλούμενος δύο πηγές.

Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), πρόσθεσε κατόπιν, επικαλούμενος τρίτη πηγή που δεν κατονόμασε.

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Πηγή: skai.gr

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