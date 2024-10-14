Μ. Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεφύγει από το βαρυτικό πεδίο της περιθωριοποίησης - Μπροστά μας έχουμε τώρα ένα μεγάλο στοίχημα

Το δικό της μήνυμα για τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ έστειλε η Μιλένα Αποστολάκη η οποία αφού συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους υποψηφίους, δήλωσε μεταξύ άλλων πως το ΠΑΣΟΚ έχει ξεφύγει από το βαρυτικό πεδίο της περιθωριοποίησης, είναι πλέον ένα «σημαντικό» κόμμα, ενώ σε άλλο σημείο τόνισε "Μπροστά μας έχουμε τώρα ένα μεγάλο στοίχημα. Να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει το άλμα που θα το καταστήσει ξανά, μετά από χρόνια, δύναμη διακυβέρνησης."

Αναλυτικά, η δήλωση της κας Αποστολάκη:

"Αξίζουν συγχαρητήρια στον Νίκο Ανδρουλάκη για την καθαρή του νίκη, καθώς και σε όλους τους υποψήφιους για τον αγώνα τους.

Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ αυτές τις δύο Κυριακές, κόντρα στο ρεύμα της κρίσης της πολιτικής, κόντρα στην ηθική απαξίωση της που επιτείνεται από την άρνηση της Κυβέρνησης να αναλάβει τις ευθύνες της όταν αυτές προκύπτουν δια γυμνού οφθαλμού, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεφύγει από το βαρυτικό πεδίο της περιθωριοποίησης, είναι πλέον ένα «σημαντικό» κόμμα, αυτό που οι αγγλοσάξονες αποκαλούν relevant party, βαραίνει δηλαδή στο κομματικό μας σύστημα. Και μαζί του θα βγει από την περιθωριοποίηση και την ανασφάλεια ο αδύναμος πολίτης.

Διαθέτει ηθικό έρμα και αξίες που του επιτρέπουν να γίνει ξανά ελκυστικό για ευρύτερα κοινωνικά στρώματα από τις παρυφές της Αριστεράς μέχρι την Κεντρο-Δεξιά – εξού και εμφανίζει, το υψηλότερο όριο εκλογικής επιρροής, καθώς το ποσοστό των πολιτών που δεν το αποκλείουν από τις δυνητικές τους εκλογικές επιλογές κινείται στο 47-48%.

Μπροστά μας έχουμε τώρα ένα μεγάλο στοίχημα. Να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει το άλμα που θα το καταστήσει ξανά, μετά από χρόνια, δύναμη διακυβέρνησης.



Το ΠΑΣΟΚ γέννησε ξανά ένα σύγχρονο, αυθεντικό κίνημα του 21ου αιώνα και αυτό το κίνημα με τη σειρά του γεννά ξανά μία μεγάλη παράταξη.

Μια παράταξη συμπεριληπτική που μέσα της εκπροσωπείται ο μισθωτός, ο αγρότης, ο νέος επιστήμονας, ο αδύναμος συμπολίτης μας της τρίτης ηλικίας.



Αυτό είναι το μήνυμα που πήραμε. Να ανταποκριθούμε στις δυνατότητες που μας προσφέρει ο λαός μας, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αφουγκραστούμε τις αγωνίες και τις προσδοκίες του."



