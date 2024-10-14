Κασσελάκης σε Κουμουνδούρου: Το συνέδριο θα επικυρώσει ή θα απορρίψει την απόφαση της ΚΕ - Εκθέτουν το κόμμα οι σταλινικές ανακοινώσεις

Για «σταλινικές ανακοινώσεις που εκθέτουν το κόμμα» κάνει λόγο το γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη, απαντώντας σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην οποία χαρακτηρίζει την απόφαση της ΚΕ για αποκλεισμό του Στ. Κασσελάκη από τις εκλογές «αμετάκλητη».

«Μετά τη σημερινή ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη που ξεκαθαρίζει ότι "είναι εδώ" και ότι θα διεκδικήσει από το Συνέδριο την ακύρωση των αβάσιμων αποφάσεων της ΚΕ, κάποιοι -υπό το κράτος πανικού- έσπευσαν να αλλοιώσουν ακόμη κι αυτήν την απόφαση του Σαββάτου που οι ίδιοι έλαβαν», υπογραμμίζει η πλευρά Κασσελάκη και προσθέτει:

«Με σημερινή του ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για δήθεν "αμετάκλητη" απόφαση όσον αφορά τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας του κ. Κασσελάκη. Να υπενθυμίσουμε πως το άρθρο 20 του Καταστατικού είναι σαφές και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Το Συνέδριο έχει κάθε αρμοδιότητα, ως ανώτατο όργανο, να απορρίψει ή να επικυρώσει όλες τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού», τονίζει το γραφείο του κ. Κασσελάκη και καταλήγει:

«Ας ευχηθούμε οι σταλινικές ανακοινώσεις που εκθέτουν το κόμμα απέναντι στα μέλη του να μη γίνουν η φαιδρή κανονικότητα που κάποιοι επιζητούν».

Νωρίτερα, από τον ΣΥΡΙΖΑ εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι είναι «άμεσα εφαρμοστέα και αμετάκλητη» η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από την κούρσα για την προεδρία του κόμματος.

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση Κασσελάκη, στην οποία καλούσε τους πολίτες να εγγραφούν στις λίστες έως τις 24 Οκτωβρίου, για να μπορούν να ψηφίσουν για συνέδρους.

«Να γεμίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με χιλιάδες #Είμαι_εδώ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.