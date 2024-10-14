Δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ ενόψει του άτυπου τριμερούς δείπνου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στις 15 Οκτωβρίου, στη Νέα Υόρκη επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του για την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος.

Σε νέες δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι: «Οι όροι μας για τις διαπραγματεύσεις με τους Ελληνοκυπρίους είναι σαφείς. Όταν ικανοποιηθεί η κυριαρχία (σ.σ. το αίτημά μας για κυριαρχία), τότε θα μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Η κυριαρχική ισότητα μας πρέπει να καταγραφεί».

Ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι στο δείπνο θα εξηγήσει στους συνομιλητές του ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι απευθείας πτήσεις και το εμπόριο προς την αυτοαποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου» και ότι πρέπει να αρθούν, όπως είπε, τα «ξεπερασμένα εμπάργκο, οι απομονώσεις και τα εμπόδια που έχουν επιβληθεί άδικα στο εμπόριο, τον αθλητισμό, τη μουσική και τις διακρατικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κυριαρχία μας».

Ο ίδιος έθεσε τον όρο του λέγοντας ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις μέχρι να γίνουν αποδεκτά τα κεκτημένα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να εκπληρωθούν οι σαφείς και ξεκάθαρες προϋποθέσεις. Δήλωσε ότι δε θα κάνει βήμα πίσω από την πολιτική των δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς.

«Αυτό το δείπνο είναι μια ευκαιρία να εξηγήσουμε τις θέσεις μας», κατέληξε ο Τατάρ.

Πηγή: skai.gr

