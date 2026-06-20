Η Νορβηγία ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία που θα απαγορεύει το εμπόριο με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ο προτεινόμενος νόμος θα απαγορεύει την εισαγωγή αγαθών που παράγονται σε ισραηλινούς οικισμούς και τις εξαγωγές προς αυτούς. Θα απαγορεύει επίσης την αγορά ακινήτων σε οικισμούς, τις υπηρεσίες που συνδέονται με την κατασκευή ή την πώλησή τους και την απόκτηση επιχειρήσεων που εδρεύουν εκεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Άιντε δήλωσε ότι οι οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και υπονομεύουν τις προοπτικές για μια λύση δύο κρατών.

«Οι ισραηλινοί οικισμοί στην Παλαιστίνη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Άιντε. «Σκοπεύουμε να απαγορεύσουμε το εμπόριο με τους παράνομους οικισμούς».

Η περίοδος διαβούλευσης θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου, μετά την οποία η κυβέρνηση θα εξετάσει εάν θα υποβάλει την προτεινόμενη νομοθεσία στο κοινοβούλιο.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.