Χτύπησε με Σαϊμπάρι στο ξεκίνημα και αγκάλιασε τους «32» το Μαρόκο

Το Μαρόκο επιβεβαιώνει πως μόνο τυχαία δεν ήταν η πορεία του στο Κατάρ. Οι «Λέοντες του Άτλαντα» επικράτησαν με 1-0 της Σκωτίας για τη δεύτερη αγωνιστική του 3ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, ανέβηκαν στους τέσσερις βαθμούς μετά το 1-1 της πρεμιέρας απέναντι στη Βραζιλία και πλέον κρατούν την τύχη στα χέρια τους στη μάχη για την πρόκριση στους «32».

Η ομάδα του Μοχάμεντ Ουαχμπί μπήκε αποφασισμένη να επιβάλει τον ρυθμό της από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο και δικαιώθηκε με το… καλημέρα. Μόλις στα 71 δευτερόλεπτα, ο Μπραχίμ Ντίαθ έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της σκωτσέζικης άμυνας, ο Χάνλεϊ δεν κατάφερε να ακολουθήσει και ο Ισμαΐλ Σαϊμπάρι εκτέλεσε τον Γκαν με δυνατό δεξί σουτ για το 1-0, πετυχαίνοντας το ταχύτερο γκολ του φετινού Μουντιάλ.

Ο άσος της Αϊντχόφεν ήταν ασταμάτητος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιουργώντας συνεχώς ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα, ενώ παράλληλα έγινε μόλις ο δεύτερος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που σκοράρει στις δύο πρώτες εμφανίσεις του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ακολουθώντας τα βήματα του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η Σκωτία δεν μπόρεσε να βρει ποτέ ρυθμό απέναντι στην ποιότητα και την ταχύτητα των Αφρικανών. Οι συνεργασίες των Ντίαθ, Ουναχί, Ελ Χανούς και Σαϊμπάρι προκαλούσαν συνεχώς προβλήματα, ενώ ο Χακίμι είχε ουσιαστικά ολόκληρη τη δεξιά πλευρά στη διάθεσή του. Το σύνολο του Στιβ Κλαρκ περιορίστηκε κυρίως σε παθητικό ρόλο, με τον Άνγκους Γκαν να κρατά ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του με αρκετές σημαντικές επεμβάσεις.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για το Μαρόκο να «κλειδώσει» το τρίποντο ήρθε στο 51’, όταν ο Σαϊμπάρι έφυγε ξανά στην πλάτη της άμυνας και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Γκαν, χάνοντας την ευκαιρία να πετύχει δεύτερο προσωπικό τέρμα. Οι Σκωτσέζοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια, διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ελ Αϊναουΐ πάνω στον ΜακΓκίν και ανέβασαν την πίεσή τους στο τελευταίο εικοσάλεπτο, όμως η άμυνα των Μαροκινών παρέμεινε συμπαγής μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το τελικό 1-0 φέρνει το Μαρόκο στους τέσσερις βαθμούς και σε θέση ισχύος ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην Αϊτή, ενώ η Σκωτία καλείται πλέον να κυνηγήσει μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στη Βραζιλία για να διατηρήσει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης.

Οι ενδεκάδες:

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ (60' Ντοκ), Χέντρι, Πάτερσον (89' Ράλστον), ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκίν (89' Στιούαρτ), Κρίστι (71' ΜακΛίν), Φέργκιουσον, Άνταμς (71' Ντάικς)

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαμπί): Μπουνού, Χακίμι, Μαζράουι, Ντιόπ, Ριάντ, Μπουαντί, Ουναχί (90' Μουραμπέτ), Ελ Κανούς (84' Ταλμπί), Ελ Αϊναουί, Μπραχίμ Ντίαζ (84' Αμαϊμουνί), Σαϊμπαρό (84' Ραχίμι)

Σε λίγο περισσότερα ...

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