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Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδικάζει την ισραηλινή «κατάσχεση εκκλησιαστικής γης» του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι ισραηλινές αρχές κατάσχεσαν τη γη στις 15 Ιουνίου, απέλασαν τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου, κατάσχεσαν εξοπλισμό, ξερίζωσαν δέντρα

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Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο, Ανατολική Ιερουσαλήμ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως ισραηλινή κατάσχεση γης που ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο στην κατεχόμενη συνοικία Σιλουάν της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Σε ανακοίνωσή του για το X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ισραηλινές αρχές κατάσχεσαν τη γη στις 15 Ιουνίου, απέλασαν τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου από το σημείο, κατάσχεσαν εξοπλισμό, ξερίζωσαν δέντρα και περικύκλωσαν την περιοχή με τείχη και πύλες.

Το υπουργείο χαρακτήρισε την κίνηση ως «σοβαρή επίθεση σε εκκλησιαστικές ιδιοκτησίες» και «κατάφωρη παραβίαση του νομικού και ιστορικού status quo στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ».

Ανέφερε ότι τα μέτρα «δεν δημιουργούν κανένα νόμιμο δικαίωμα για την κατοχή και δεν αλλοιώνουν το ισχύον νομικό και ιστορικό καθεστώς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ως κατεχόμενη παλαιστινιακή γη», προσθέτοντας ότι όλα τα μέτρα προσάρτησης, δήμευσης και κατάσχεσης είναι «άκυρα βάσει του διεθνούς δικαίου».

Το υπουργείο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει επείγοντα μέτρα για να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις κατά των χριστιανικών και ισλαμικών ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ και να θεωρήσει το Ισραήλ υπεύθυνο για τις πράξεις του.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιερουσαλήμ Παλαιστινιακή Αρχή κατάσχεση Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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