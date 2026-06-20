Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδικάζει την ισραηλινή «κατάσχεση εκκλησιαστικής γης» του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως ισραηλινή κατάσχεση γης που ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο στην κατεχόμενη συνοικία Σιλουάν της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Σε ανακοίνωσή του για το X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ισραηλινές αρχές κατάσχεσαν τη γη στις 15 Ιουνίου, απέλασαν τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου από το σημείο, κατάσχεσαν εξοπλισμό, ξερίζωσαν δέντρα και περικύκλωσαν την περιοχή με τείχη και πύλες.

الخارجية // استيلاء الاحتلال على أرض تعود ملكيتها لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس اعتداء خطير على الأملاك الكنسية وانتهاكا جسيما للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة



تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاستيلاء على أرض… pic.twitter.com/WJr5v76C4P — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) June 19, 2026

Το υπουργείο χαρακτήρισε την κίνηση ως «σοβαρή επίθεση σε εκκλησιαστικές ιδιοκτησίες» και «κατάφωρη παραβίαση του νομικού και ιστορικού status quo στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ».

Ανέφερε ότι τα μέτρα «δεν δημιουργούν κανένα νόμιμο δικαίωμα για την κατοχή και δεν αλλοιώνουν το ισχύον νομικό και ιστορικό καθεστώς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ως κατεχόμενη παλαιστινιακή γη», προσθέτοντας ότι όλα τα μέτρα προσάρτησης, δήμευσης και κατάσχεσης είναι «άκυρα βάσει του διεθνούς δικαίου».

Το υπουργείο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει επείγοντα μέτρα για να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις κατά των χριστιανικών και ισλαμικών ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ και να θεωρήσει το Ισραήλ υπεύθυνο για τις πράξεις του.

🔴Le Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem exprime sa profonde inquiétude à la suite du raid israélien et de la saisie de terrain visant une propriété de l’Église à Silwan, à Jérusalem-est, le 15 juin 2026.



Lors de cette opération, son représentant a été expulsé de force, son… pic.twitter.com/fX4G1nNFG0 — SOS Chrétiens d'Orient (@SOSCdOrient) June 18, 2026

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Πηγή: skai.gr

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