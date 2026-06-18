Το Ελ Νίνιο ενισχύεται στον Ειρηνικό

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, επανεμφανίστηκε τον Ιούνιο του 2026 και φαίνεται να ενισχύεται σταθερά, σύμφωνα με νέες παρατηρήσεις από τον δορυφόρο Sentinel-6 Michael Freilich.

Η αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) ανακοίνωσε επίσημα στις 11 Ιουνίου την έναρξη του φαινομένου, αφού οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό παρέμειναν τουλάχιστον 0,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για αρκετούς συνεχόμενους μήνες.

Παράλληλα, επιστήμονες της NASA διαπίστωσαν μια ακόμη χαρακτηριστική ένδειξη του Ελ Νίνιο, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Τα νερά των ωκεανών θερμαίνονται, διαστέλλονται και καταλαμβάνουν μεγαλύτερο όγκο, με αποτέλεσμα η επιφάνεια της θάλασσας να ανυψώνεται. Έτσι, οι μεταβολές στο ύψος της θάλασσας αποτελούν αξιόπιστο δείκτη της θερμικής κατάστασης των ωκεανών.

Χάρτης που βασίζεται σε μετρήσεις της 8ης Ιουνίου 2026 δείχνει εκτεταμένες περιοχές στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό όπου η στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο, ένδειξη ότι μεγάλα αποθέματα θερμότητας συσσωρεύονται κάτω από την επιφάνεια.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τον δορυφόρο Sentinel-6 Michael Freilich, ο οποίος εκτοξεύθηκε το 2020 στο πλαίσιο συνεργασίας της NASA και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), και αναλύθηκαν από επιστήμονες του Εργαστηρίου Αεριωθούμενης Προώθησης (JPL) της NASA.

Οι επιστήμονες είχαν ήδη εντοπίσει από την Άνοιξη ενδείξεις του φαινομένου, καθώς τεράστια κύματα θερμού νερού, γνωστά ως «κύματα Κέλβιν», μετακινούνταν από τον δυτικό προς τον ανατολικό Ειρηνικό. Τα κύματα αυτά σχηματίζονται όταν άνεμοι εξασθενούν ή αντιστρέφονται προσωρινά, επιτρέποντας στο θερμό νερό να συσσωρευτεί στα ανατολικά.

Η συσσώρευση θερμότητας κάτω από την επιφάνεια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποκαλύπτει το πραγματικό ενεργειακό απόθεμα του ωκεανού και όχι μόνο τη θερμοκρασία της επιφάνειας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η υπόγεια «δεξαμενή» θερμότητας, τόσο ισχυρότερες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα.

Η ερευνήτρια του JPL, Severine Fournier, δήλωσε ότι οι συνθήκες στον δυτικό Ειρηνικό στις αρχές Ιουνίου θυμίζουν εκείνες του 1997, χρονιά κατά την οποία εκδηλώθηκε ένα από τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί.

Ωστόσο, στον ανατολικό Ειρηνικό η εξέλιξη του φαινομένου φαίνεται προς το παρόν να μην είναι ακριβώς ίδια με εκείνη του 1997, καθώς μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί λιγότερα «κύματα Κέλβιν». Παρ’ όλα αυτά, νέα θερμά κύματα φαίνεται να πλησιάζουν προς τις ανατολικές περιοχές του ωκεανού, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Ελ Νίνιο εξακολουθεί να ενισχύεται.

«Προς το παρόν, φαίνεται ότι πρόκειται να είναι ένα μεγάλο επεισόδιο Ελ Νίνιο, ίσως μεγαλύτερο απ’ ό,τι πιστεύαμε πριν από μία εβδομάδα. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερες παρατηρήσεις για να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι θα συμβεί», ανέφερε η Φουρνιέ.

Το Ελ Νίνιο επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες σε ολόκληρο τον πλανήτη, προκαλώντας συνήθως αυξημένες βροχοπτώσεις στις νοτιοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ και ξηρασία σε χώρες του δυτικού Ειρηνικού, όπως η Ινδονησία και η Αυστραλία. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, καθώς η έντασή του τους επόμενους μήνες θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το παγκόσμιο κλίμα.

Πηγή: skai.gr

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