Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος.

«Οι Ιρανοί ζήτησαν εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν, όπως ορίζεται στην υπογεγραμμένη συμφωνία», δήλωσε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι «οι μεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος».

Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως «προσωρινά αναβληθείσες μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο» χωρίς να αναφέρει πότε οι μεσολαβητές αναμένουν επανέναρξη.

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IRNA: O Λίβανος υπό μαζικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

«Το Ισραήλ πραγματοποίησε τουλάχιστον 60 αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες ώρες, χτυπώντας στόχους μέχρι τα περίχωρα του Μπάαλμπεκ, στον βορειοανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι από το πρωί της Παρασκευής» αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση στην κοιλάδα Μπεκάα, ΒΑ του Λιβάνου, ήταν απάντηση στις «παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τη Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ομάδα ότι συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που κατέχουν θέσεις στον Λίβανο.



Σε προηγούμενη ανάρτηση, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερις από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο.



Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο από χθες το βράδυ, σκοτώνοντας συνολικά 18 άτομα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου.

Σε μήνυμά του προς τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) διαμηνύει ότι «το ιρανικό έθνος και οι πολεμιστές του στέκονται σταθεροί σαν βουνό πίσω από τους αξιωματούχους τους», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «οποιαδήποτε ύπουλη κίνηση του εχθρού θα οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορική ήττα».



Το IRGC τονίζει ότι «μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επαιτεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις του παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες σε χερσαίο, θαλάσσιο, αεροπορικό και υβριδικό πόλεμο για να προκαλέσουν ένα συντριπτικό πλήγμα με την παραμικρή εντολή του σοφού διοικητή τους εάν ο εχθρός επιχειρήσει να παραβιάσει ξανά τα δικαιώματα του έθνους».



Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρώτος γύρος τεχνικών συνομιλιών με το Ιράν βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη αυτή την εβδομάδα δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, όπως είχε αρχικά δηλώσει η Ουάσινγκτον. Το πρωί η Ελβετία επίσης επιβεβαίωσε πως οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Μπούργκενστοκ, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Πηγή: skai.gr

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