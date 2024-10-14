Την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου δημοσιεύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην οποία περιλαμβάνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, «δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος».

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει: «Όσοι και όσες, όπως ο Στέφανος Κασσελάκης, δεν σέβονται τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, όπως για παράδειγμα τις πρόσφατες με την άρση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του προέδρου και την έκπτωσή του από τη θέση του προέδρου, εκτοξεύουν συκοφαντίες εναντίον του κόμματος τους και φθάνουν στο σημείο να κινούνται με εξώδικα απέναντι στα συλλογικά όργανα του κόμματος δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι/ες πρόεδροι».

Πηγές του κόμματος, οι οποίες απαντούν στα τελευταία μηνύματα που εξέπεμψε η πλευρά Κασσελάκη, τόνισαν ότι «η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία», καθώς «το όργανο συνεδρίασε με απαρτία παρά τις αντικαταστατικές και απαράδεκτες ενέργειες τις οποίες ο ίδιος ο κύριος Κασσελάκης ενορχήστρωσε και καθοδήγησε ανεπιτυχώς».

Ολόκληρη η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα προχωρήσει μπροστά, με ενότητα, αποφασιστικότητα και με οδηγό τις ανάγκες και τις ελπίδες της ελληνικής κοινωνίας. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους αριστερούς, προοδευτικούς, δημοκρατικούς πολίτες, θα συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά τον αγώνα του για την ανατροπή των αντιλαϊκών και αντικοινωνικών πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για την προοδευτική αντεπίθεση και ανατροπή. Και θα γίνει ακόμα πιο ισχυρός, με ακόμα πιο βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Κορμός της προοδευτικής παράταξης, φωνή και δύναμη όλων των πολιτών που ανήκουν από την ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο, κοινωνός της ελπίδας και της προοπτικής για τον τόπο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει μπροστά του τον αγώνα για την ανασύνταξή του. Το συνέδριό του στις 8-10 Νοεμβρίου 2024, την εκλογή προέδρου στις 24 Νοεμβρίου 2024 και νέας Κεντρικής Επιτροπής στις ημερομηνίες που έχουν ήδη αποφασιστεί. Έναν αγώνα που θα δοθεί με πνεύμα συλλογικότητας, συντεταγμένα, με πιστή τήρηση του Καταστατικού και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του. Και θα διεξαχθεί, όπως αρμόζει στις παραδόσεις, τις αξίες και τις ιδέες της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, στη βάση της συντροφικής συζήτησης, της αντιπαράθεσης πολιτικών προγραμμάτων και σχεδίων, για το παρόν και το μέλλον του κόμματος και της ελληνικής κοινωνίας.

Η όλη πορεία προς την εκλογή του νέου προέδρου του κόμματος δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι εσωστρεφής. Αναπτύσσουμε ταυτόχρονα δράσεις πρωτίστως για τα μεγάλα κοινωνικά εθνικά και διεθνή προβλήματα με κορυφαίο την υπόθεση της ειρήνης

Κανένας και καμιά δεν έχει το δικαίωμα, ούτε να παραγνωρίζει τα καθήκοντα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέναντι στον ελληνικό λαό, που του εμπιστεύθηκε την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε την εντολή για ισχυροποίηση και ενότητα του κόμματος.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη διαρροή του πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη. Διαρροή η οποία δεν έχει καμία σχέση, ούτε με τη Γραμματέα της Κ.Ε., ούτε με τα όργανα του κόμματος. Και η οποία έγινε λίγες ώρες πριν τη σύγκληση της ΠΓ, η οποία θα αποφάσιζε τη δημοσιοποίηση και ανάρτηση των πόθεν έσχες των υποψηφίων, υλοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις της ΚΕ.

Η εξώδικη διαμαρτυρία απέναντι στην Κ.Ε. και την Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο, είναι μια πράξη πρωτοφανής στα χρονικά της ελληνικής Δημοκρατίας και αντίθετη με θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων. Είναι μια κίνηση απολύτως απαράδεκτη, και επιστρέφεται ως τέτοια στον αποστολέα.

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής έντασης εξυπηρετεί σχέδια, τραυματίζει το κόμμα συνολικά, και βρίσκει αντίθετα τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εκτόξευση κατηγοριών περί διαπλοκής, εκτροπής, κουκουλοφόρων, πραξικοπημάτων, χούντας, κ.ά., είναι φαινόμενα απολύτως καταδικαστέα και οι συμπεριφορές αυτές δεν συνάδουν με συμπεριφορές μελών συντεταγμένου κόμματος, πόσω μάλλον μελών που κατέχουν ή διεκδικούν θέση ευθύνης όπως τη θέση του προέδρου. Πλήττουν την εικόνα και την αξιοπιστία του κόμματος, δημιουργούν ένα κλίμα απογοήτευσης και αποστροφής στα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενώ είναι σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό εξάλλου ήταν και το πλαίσιο της απόφασης μας ήδη από την Κ.Ε. του Νοεμβρίου του 2023.

Όσοι και όσες, όπως ο Στέφανος Κασσελάκης, δεν σέβονται τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, όπως για παράδειγμα τις πρόσφατες με την άρση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του προέδρου και την έκπτωσή του από τη θέση του προέδρου, εκτοξεύουν συκοφαντίες εναντίον του κόμματος τους και φθάνουν στο σημείο να κινούνται με εξώδικα απέναντι στα συλλογικά όργανα του κόμματος δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι/ες πρόεδροι.

Εγγυητές της ενότητας και της προοπτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι τα μέλη και οι φίλοι του, η συλλογική και πολιτική μας λειτουργία. Για αυτό, είναι αναγκαία η μαζική, ενεργή, αποφασιστική παρουσία και συμμετοχή, σε όλες τις διαδικασίες, με συντροφικό πνεύμα, πολιτικό πολιτισμό και συζήτηση στη βάση πολιτικών επιχειρημάτων. Γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα γίνει ακόμα πιο ισχυρός, θα αποκτήσει ξανά κυβερνητική προοπτική, ανταποκρινόμενος στον ιστορικό του ρόλο και στις ανάγκες και τις προσδοκίες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

