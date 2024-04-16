Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο είχε στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, που έγινε σε εξόχως θετικό κλίμα, τέθηκαν τα εθνικά θέματα, ζητήματα ενίσχυσης της συνεργασίας Ομογένειας και Ελληνικού κράτους, καθώς και ζητήματα εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επαναβεβαίωσε την ισχυρή στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και φυσικά την Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Ο Σεβασμιότατος εξέφρασε τη χαρά του που ένας ομογενής ανέλαβε μια τόσο σημαντική θέση στο ελληνικό κράτος.

«Με χαρά υποδέχθηκα στην Αρχιεπισκοπή μας τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Στέφανο Κασσελάκη, ένα παιδί της Ομογένειάς μας, που σέβεται και εκτιμά το ρόλο της Εκκλησίας μας. Του ευχήθηκα καλή επιτυχία στην προσπάθειά του για πρόοδο της αγαπημένης μας Ελλάδας» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

Ο κ. Κασσελάκης συμμετείχε σε γεύμα εργασίας με οικονομικούς και επενδυτικούς φορείς, συναντήθηκε με την ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και παραβρέθηκε στην ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Ηνωμένων Πολιτειών στο Κεφαλλονίτικο Σπίτι «Κέφαλος».

Σήμερα ο κ. Κασσελάκης θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με Ελληνοαμερικανούς και Αμερικανούς βουλευτές και αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

