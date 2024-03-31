ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πέτρος Παππάς Αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας

Ο βουλευτής Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πέτρος Παππάς αναλαμβάνει Αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

