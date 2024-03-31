Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πέτρος Παππάς Αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας

Τον τοποθέτηση του βουλευτή Κιλκίς ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ

Παππάς

Ο βουλευτής Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πέτρος Παππάς αναλαμβάνει Αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark