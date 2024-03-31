ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πέτρος Παππάς Αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας

Ο βουλευτής Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πέτρος Παππάς αναλαμβάνει Αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.
Πηγή: skai.gr
- Κασσελάκης: Δεν είναι δεδομένο το αδιάβλητο των εκλογών - Είμαι έτοιμος να γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός
- Κεχαγιά για Μητσοτάκη: Υποκρίνεται πως δεν ακούει την οργή της κοινωνίας για την επιχειρούμενη συγκάλυψη
- ΠΑΣΟΚ για Μπρατάκο - Παπασταύρου: Πήγαν ή όχι να καπνίσουν την πίπα της ειρήνης με τα οικονομικά συμφέροντα;
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.