Ο Παυσανίας Παπαγεωργίου αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή εκπρόσωπου Τύπου και ο Δημήτρης Βέττας υπεύθυνος για τα περιφερειακά μέσα, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη. Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η Δώρα Αυγέρη.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματά τους.

Δώρα Αυγέρη

Η Δώρα Αυγέρη είναι δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος Master από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ.

Διετέλεσε αναπληρώτρια Τομεάρχης Εσωτερικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, καθώς και αναπληρώτρια Τομεάρχης Υγείας.

Επίσης, διετέλεσε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας.

Η δημοσιογραφική πορεία της απαρτίζεται από 24 χρόνια μάχιμης δημοσιογραφίας στις εφημερίδες «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», σε περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς, από εκατοντάδες ώρες ερευνών, ρεπορτάζ και τηλεοπτικών εκπομπών στην ΕΡΤ3.

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά

Παυσανίας Παπαγεωργίου

Ο Παυσανίας Παπαγεωργίου ανήκει στη γενιά των «40άρηδων» ενεργών στελεχών, με δείγματα γραφής στον δημόσιο λόγο και εκτεταμένη εμπειρία πολιτικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα με την επαγγελματική σταδιοδρομία στο επιστημονικό αντικείμενό του, έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, γενικός γραμματέας Νέας Γενιάς και έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιστημονικών και γνωμοδοτικών επιτροπών, διεθνή συντονιστικά όργανα και εποπτικά συμβούλια.

Μετά το 2019 παρέμεινε στενός σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου της Γερμανίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Δημήτρης Βέττας

Ο Δημήτρης Βέττας είναι πτυχιούχος αγροτικής οικονομίας και συμμετείχε σε συνδικαλιστικούς φορείς της ΕΣΕΕ στον Δήμο Στυλίδας και την Ανατολική Φθιώτιδα.

Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Στυλίδας και περιφερειακός σύμβουλος του νομού Φθιώτιδας.

Τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Από το 2020 είναι διευθυντικό στέλεχος σε ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των αθλητικών δημοσίων και ιδιωτικών υποδομών και επενδύσεων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.