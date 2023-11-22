Στη Βουλή σήμερα η συζήτηση των αρχηγών για την αποκατάσταση Θεσσαλίας και Έβρου

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, μετά την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να ενημερώσει το σώμα για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης σχετικά με την ανασυγκρότηση των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Σχεδόν τρεις μήνες από τις πρωτόγνωρες πλυμήρες που προκάλεσαν ολέθριες καταστροφές στη Θεσσαλία, αλλά και τον πύρινο όλεθρο που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα στον Έβρο, ο πρωθυπουργός επιμένει να κρατά στην κορυφή της ατζέντας και των προτεραιοτήτων του την αποκατάσταση των πληγών και την σταδιακή επιστροφή των περιοχών και των κατοίκων τους σε μία κανονικότητα.

Μετά και την αυτοψία και τη σχετική έρευνα που διεξήγαγαν ολλανδοί ειδικοί της HVA International, σε θέματα διαχείρισης υδάτων στη Θεσσαλία η κυβέρνηση αποφάσισε να μην υπάρξει καθυστέρηση, αλλά να αξιοποιήσει κάθε στοιχείο και να "τρέξει" με ταχύτητα και στοχοπροσήλωση την ανασυγκρότηση των περιοχών που χτυπήθηκαν απο την κακοκαιρία Daniel.

Όπως σχολίαζε κυβερνητική πηγή, διακηρυγμένος στόχος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι η μεγάλη αυτή περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή που υπέστη η περιφέρεια Θεσσαλίας, να λειτουργήσει σαν εφαλτήριο για να ανασυγκροτηθεί η περιοχή από μηδενικής βάσης, με έργα διαχείρισης υδάτων, αντιπλημμυρικής προστασίας, καλλιεργειών, δόμησης και κρίσιμων υποδομών στις περιοχές εκείνες που κρίνονται ως οι πλέον ευπαθείς και ευάλωτες σε νέα πλημυρικά φαινόμενα.

Το τελικό Master Plan, που αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2024, θα περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις, με σκοπό, όπως αναφέρεται, την αποτελεσματική λειτουργία της άρδευσης και μια ανθεκτική απέναντι σε πλημμύρες Θεσσαλία. "Έχουμε λάβει την επισήμανση από την ολλανδική εταιρία ότι πρέπει να αλλάξουμε ολόκληρη την προσέγγισή μας γύρω από τη διαχείριση των υδάτων και των πλημμυρών αλλά και να αποδεχτούμε το γεγονός ότι ο ανασχεδιασμός αυτός θα πάρει χρόνο και θα κοστίσει χρήματα» σχολίασε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα έδωσε τον τόνο των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν αλλά και της άκαμπτης βούλησης της κυβέρνησης για άμεση, καλά μελετημένη και αποτελεσματική αποκατάσταση κατά τη συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και τον Άρη Πορτοσάλτε, όπου υπογράμμισε ότι "το μεγάλο πρόβλημα είναι η διαχείριση του νερού. Ήταν προβληματική, αυτό καταδεικνύει και η μελέτη των Ολλανδών. Ένα κατακερματισμένο σύστημα, χωρίς κεντρικό έλεγχο, με έργα τα οποία συχνά γινόταν αποσπασματικά χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. Θα χρειαστεί να γίνουν νέα έργα, αλλά δεν νομίζω ότι η λύση κατ' ανάγκη είναι να κάνουμε πάρα πολλά μεγάλα φράγματα", ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προϊδεάζοντας παράλληλα ότι για τον ανασχεδιασμό θα απαιτηθεί πολύς χρόνος και πολλά εκατομμύρια ευρώ και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από τη μία μέρα στην άλλη.

Τα βασικά συμπεράσματα για τη Θεσσαλία των εκπροσώπων της εξειδικευμένης ολλανδικής εταιρίας, HVA International εστιάζουν σε τέσσερις άξονες που αφορούν :

Την αναθεώρηση όλων των αντιπλημμυρικών σχεδίων και υποδομών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση πλημυρικών φαινομένων, για να ανταποκρίνονται επαρκέστερα σε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.

Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης με αναθεωρημένα πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων, τα οποία ξεκάθαρα θα καθορίζουν "ρόλους, ευθύνες και πλάνα δράσεων"

Την ισχυρότερη καθετοποιημένη και συνεκτική διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής της Θεσσαλίας, με τρόπο που θα υπερβαίνει τα διοικητικά όρια των Δήμων και θα λαμβάνει υπόψη τα γεωμορφολογικά και υδατικά όρια της περιφέρειας με ένα ενιαίο κέντρο λήψης αποφάσεων και διοίκησης.

Την αναθεώρηση των θεμελιωδών ζητημάτων νερού, δεδομένου ότι η λειψυδρία στη Θεσσαλία εξισώνεται σε σοβαρότητα ως πρόβλημα με τα ίδια τα πλημυρικά φαινόμενα.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στον αντίστοιχο πολυεπίπεδο σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων ανασυγκρότησης και αποκατάστασης που ήδη υλοποιούνται στις πληγείσες περιοχές του Έβρου, για τα οποία η κυβέρνηση με μία ανακατανομή που πέτυχε στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έχει εξασφαλίσει 80 εκατομμύρια ευρώ συνολικά προκειμένου να απορροφηθούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση, είτε με έργα άμεσα, είτε με πιο βαριά έργα, όπως τα αντιπλημμυρικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως όλες οι παρεμβάσεις γίνονται και θα γίνονται συντονισμένα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και καθ' υπόδειξην των ειδικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.