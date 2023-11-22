Τουρκία: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες στην Τουρκία για την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου και την συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, η λίστα όσων συνοδεύσουν τον Τούρκο πρόεδρο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά είναι σίγουρο ότι η αποστολή θα είναι πολυπληθής.

Κατά την επίσκεψη θα υπογραφούν συμφωνίες που αφορούν σε θέματα εμπορίου και τουρισμού, ωστόσο στην ατζέντα των δύο ηγετών υπάρχουν και τα ελληνοτουρκικά, που θα μπουν στο τραπέζι της συζήτησης, κάτι για το οποίο προετοιμάζονται τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας.

Στόχος είναι να καταδειχθεί ότι παρά τις μεγάλες διαφωνίες, οι δύο χώρες μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς να υπάρχει ένταση.

Προβληματισμός για τα μαχητικά

Τούρκοι αναλυτές εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από την απόκτηση των F-35 λέγοντας πως «όταν η Ελλάδα θα πάρει τα F-35 θα είναι πρόβλημα για την τουρκική αεροπορία».

Ο ακαδημαϊκός Τσαγλάρ Οζέρ ανέφερε: «Εμείς προβλέπουμε πως οι ΗΠΑ ενώ δεν δίνουν τα F-35 στην Τουρκία, το 2027 ή το 2028 θα δώσουν 20 F-35 στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια κατάσταση που αλλάζει τις ισσοροπίες και τα ρίσκα εναντίον μας στην ευρύτρη περιοχή που ζούμε όπως στο Αιγαίο».

Ο δημοσιογράφος Ερέκ Εγιλμές σχολίασε πως «Την περίοδο τους Ψυχρού Πολέμου προσπαθούσαν να μην χαλάσουν αυτές τις ισσοροπίες!».

«Ναι αλλά τώρα αν δεν μας δωσουν τα. F-35, αλλά οι ΗΠΑ υπόσχονται να δώσουν στην Ελλάδα 20. F-35 το 2028, τότε η ισορροπία οδηγείται σε άλλα επίπεδα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε μας για την Τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Διότι είδαμε πως τα F-35. είναι ικανά μαχητικά» συνέχισε ο Οζέρ.

Οι διαδοχικές αλλαγές του Ερντογάν για την προμήθεια των μαχητικών

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Τούρκος πρόεδρος διεκδικεί F-35,F-16, EUROFIGHTER, αλλά δεν πήρε τίποτα

Στις 30 Αυγούστου 2022 ο Ερντογάν έλεγε: «Δεν μας δίνουν λεει τα F-35. Nα το πω ξεκάθαρα....ουτε μας καίγεται καρφί».

Στις 29 Ιανουαρίου 2023 ο Ερντογάν έλεγε: «Ενώ έχουμε πληρώσει 1.4 δισ δολάρια, δεν μας δώσατε το αντίκρισμα αυτού».

Στις 29 Ιουνίου 2023 έλεγε: «Όλο λέτε πως υπάρχει το Κογκρέσο. Κι εγώ έχω το δικό μου Κογκρέσο το οποίο είναι το Κοινοβούλιο».

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 έλεγε: «Αν οι ΗΠΑ δεν μας ικανοποιήσουν, στον κόσμο υπάρχουν πολλές χώρες που θα ικανοποιήσουν την ανάγκη μας».

Στις 17 Νοεμβρίου 2023 έλεγε: «Η Γερμανία είτε δώσει τα Εurofigher είτε όχι.Μόνο η Γερμανία παράγει μαχητικά στον κόσμο;».

