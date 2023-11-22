«Θα ήθελα να χαιρετίσω τη σημερινή επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών για ανθρωπιστική παύση στη Γάζα και απελευθέρωση 50 ομήρων που είχαν απαχθεί μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

«Η ελληνική Κυβέρνηση είχε εγκαίρως εισηγηθεί και θέσει μετ’ επιτάσεως την ανάγκη ανθρωπιστικής παύσης και δημιουργίας βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων. Προς την κατεύθυνση αυτή είχαμε προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Θα πρέπει πλέον, σε εφαρμογή της συμφωνίας, να υπάρξει άμεση και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους το έχουν ανάγκη, καθώς και να ενταθεί η προσπάθεια για οριστική ειρήνευση στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

