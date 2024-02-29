Κεφαλογιάννη: Να γίνουμε φιλικός τουριστικός προορισμός για ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Στην καθιέρωση της Ελλάδας ως τον πλέον φιλικό τουριστικό προορισμό για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στοχεύει το υπουργείου Τουρισμού, με την κυρία Ολγα Κεφαλογιάννη να υπογράφει σήμερα μνημόνιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Queer Destinations.

Σε ειδική εκδήλωση σήμερα, όπου παρουσιάστηκε η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για την προσέλκυση επισκεπτών ΛΟΑΤΚΙ+ η κυρία Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έμπρακτα ανοίγει την αγκαλιά της στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αναφέροντας συγκεκριμένα: Η ισότιμη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην τουριστική δραστηριότητα, ασφαλώς αποτελεί για εμάς τη μόνη επιλογή, και αντανακλά τις αξίες που θέλουμε να πρεσβεύει η χώρα μας ως τουριστικός προορισμός. O Oργανισμός Queer Destinations έχει ως σκοπό τη συμπερίληψη στις τουριστικές εμπειρίες, φιλοδοξώντας να λειτουργεί ως συνδετικός ιστός μεταξύ κυβερνήσεων, προορισμών και τουριστικών επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει το πρόγραμμα/σήμα διάκρισης "Queer Destinations Committed", η απονομή του οποίου διασφαλίζει ένα συγκεκριμένο επίπεδο αριστείας, ποιότητας και ασφάλειας για τους LGBTQ+ ταξιδιώτες.

Ειναι χαρακτηριστικό ότι ο τουρισμός ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, αποτελεί περισσότερο από το 10% της ζήτησης παγκοσμίως και περίπου το 16% των συνολικών ταξιδιωτικών δαπανών, οι οποίες σε απόλυτα μεγέθη ξεπερνούν ετησίως τα 195 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά στις ενέργειες της τουριστικής πολιτικής περιλαμβάνονται τα εξής:

Η συσχέτιση και διασύνδεση της εθνικής στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού, με τις στρατηγικές των επιμέρους προορισμών.

Η τροποποίηση του πλαισίου που διέπει τις σχέσεις Ξενοδόχων -Πελατών.

Η σύνδεση (ως κριτήριο ποιότητας) της κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων, με μοριοδοτούμενο κριτήριο τον βαθμό κατάρτισης του προσωπικού και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Η συλλογή, επεξεργασία και τήρηση δεδομένων, αναφορικά με τον τουρισμό ΛΟΑΤΚΙ+,

Και τέλος, η οικοδόμηση σχέσεων με ειδικούς (εξειδικευμένους σε ΛΟΑΤΚΙ τουρισμό) ταξιδιωτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού.

Στο σημείο αυτό η υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού πρόκειται να γίνει σύντομα ενεργό μέλος τoυ International Gay and Lesbian Travel Association. Ως προς τις ενέργειες τώρα, εμπλουτισμού, διαφοροποίησης και αναβάθμισης της τουριστικής προσφοράς σχεδιάζονται τα εξής:

Η χαρτογράφηση τοποθεσιών, οι οποίες κατ’ εξοχήν αποτελούν προσφιλείς προορισμούς για τουρισμό ΛΟΑΤΚΙ+

Η επίτευξη συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων στους προορισμούς τουρισμού ΛΟΑΤΚΙ+.

Η δημιουργία εξατομικευμένων πακέτων ανά αγορά – στόχο, συνδυαστικά και με ειδικές μορφές τουρισμού.

Η προώθηση της υιοθέτησης καινοτόμων τάσεων, εξελίξεων και προτύπων στον τομέα της διαμονής

Η ενθάρρυνση της συνεχούς και συστηματική αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών & μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.

Στο μεταξύ οι άμεσες ενέργειες επικοινωνίας και προβολής αφορούν στην δημιουργία ειδικού προωθητικού υλικού για τον τουρισμό ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ελλάδα αλλά και ανάπτυξη branding και οργάνωση εξειδικευμένης επικοινωνιακής καμπάνιας, όπως και ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας VisitGreece, με πλήρη θεματολογία σχετικά με τον τουρισμό ΛΟΑΤΚΙ+, αλλά και επικαιροποιημένη ενημέρωση και διαδραστικό χάρτη.

Αμεσα εξάλλου θα υα υπάρξει και συνεργασία με το ΞΕΕ για υλοποίηση σεμιναρίων σε εργαζόμενους/ες στον χώρο του τουρισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής diversity and inclusion.

Παραμένοντας στο σκέλος της προβολής η κυρία Κεφαλογιάννη στάθηκε στην ετήσια διοργάνωση των Φεστιβάλ Υπερηφάνειας, του Αthens Pride, και του Thessaloniki Pride, που όπως είπε θα φιλοξενήσει τον προσεχή Ιούνιο το φεστιβάλ EuroPride 2024, εκδήλωση που θα υποστηρίξει το υπουργείο Τουρισμού με συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

