ΣΥΡΙΖΑ: Σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές για Νομαρχιακές Επιτροπές και Οργανώσεις Μελών

Σήμερα διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ανάδειξη νέων συντονιστικών στις Οργανώσεις Μελών καθώς και για τις νέες Νομαρχιακές Επιτροπές.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του κόμματος, η ψηφοφορία αρχίζει στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί στις 18:00.

«Η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

