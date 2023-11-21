Διαψεύδουν με κοινή τους δήλωση, ο συντονιστής ΕΠΕΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Γιώργος Τσίπρας, δημοσίευμα στον ιστότοπο iefimerida «που μας εμφανίζει δήθεν να 'μαζεύουμε υπογραφές ώστε να απομειώσουμε τον αντίκτυπο της μαζικής φυγής μελών και στελεχών που συντάσσονται με την ομάδα Αχτσιόγλου'».

Στην δήλωσή τους αναφέρουν ακόμη: «Περιττεύει ακόμη και η διάψευση. Η κακοβουλία των πηγών του δημοσιεύματος επιβεβαιώνεται από τα περί 'μαζικής φυγής' που υπάρχει μόνο στη φαντασία των ευσεβών πόθων των πηγών. Κατά τα άλλα, είναι θετικό που η φαντασία τους δεν έφτασε μέχρι του σημείου να εμφανίζουν τον ίδιο τον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη ή/και την Κεντρική Επιτροπή να συλλέγουν υπογραφές μέσα στο κόμμα υπέρ του εαυτού τους. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να ελέγχονται καλύτερα οι πληροφορίες των 'πηγών' ώστε να αποφεύγονται τα ακραία fake news».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

