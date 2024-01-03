«Ο Πρωθυπουργός, όπως έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν κρίνει, προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Και σε αυτή την περίπτωση έδρασε άμεσα και αποφασιστικά για να έχουμε ένα πιο δυναμικό ξεκίνημα τη νέα χρονιά σε κρίσιμους τομείς», τόνιζαν κυβερνητικές πηγές για τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο κυβερνητικό σχήμα.



Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση σε ζητήματα ασφάλειας των πολιτών, επικεφαλής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναλαμβάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, που διαθέτει πλούσια εμπειρία σε αυτό τον τομέα ενώ υφυπουργός αναλαμβάνει ένα στέλεχος της νεότερης γενιάς, ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος.



Επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, έναν τομέα στον οποίο δίνει επίσης μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση, αναλαμβάνει ο Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός με μεταρρυθμιστική εμπειρία, προκειμένου να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει τους προηγούμενους μήνες.



Υπουργός Εργασίας, αναλαμβάνει η Δόμνα Μιχαηλίδου, που έχει θητεύσει με επιτυχία στο συγκεκριμένο υπουργείο ενώ υφυπουργός Παιδείας, με αρμοδιότητα την Επαγγελματική Κατάρτιση αναλαμβάνει η βουλευτής Επικρατείας, Ιωάννα Λυτρίβη, στέλεχος με πολύ μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επίσης στέλεχος από τη νέα γενιά, αναβαθμίζεται σε υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και μαζί με την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, αναλαμβάνει και τις αρμοδιότητες του Τύπου.



Σημειωτέον ότι με τις αλλαγές ακόμη μια γυναίκα αναλαμβάνει υπουργική θέση και άλλη μία προστίθεται στις θέσεις των υφυπουργών, ενώ μπαίνουν στο υπουργικό σχήμα 3 στελέχη της νεότερης γενιάς. Ο αριθμός υπουργών και υφυπουργών δεν αυξάνεται, διευκρίνιζαν στο Μαξίμου, αφού ήδη ο Υφυπουργός Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς έχει εκλεγεί Περιφερειάρχης Αττικής και δεν έχει αντικατασταθεί, σημειώνεται.

Ειδικότερα, κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνονται οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση της Κυβέρνησης:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός: Ανδρέας Νικολακόπουλος

Υπουργείο Υγείας

Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργός: Δόμνα Μιχαηλίδου

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υφυπουργός: Ιωάννα Λυτρίβη

Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παύλος Μαρινάκης

Η ορκωμοσία ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 4 Ιανουαρίου και ώρα 18.00.

