Ολοένα και δυσκολεύει η παραμονή της ομάδας Αχτσιόγλου στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα μηνύματα που βγαίνουν από την πανελλαδική συνδιάσκεψη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, συντείνουν προς την έξοδο.

Στην εισήγησή του, ο Νάσος Ηλιόπουλος αποτύπωσε το βαρύ κλίμα που επικρατεί, στέλνοντας, στην ουσία ένα μήνυμα αποχώρησης προς την ηγεσία του κόμματος.

Η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει στοιχεία διάλυσης και συνεχίζει ο χώρος να κινδυνεύει με χλεύη από τους πολίτες, φέρεται να είπε αρχικά.

Η ρίζα της κρίσης είναι πολιτική και η νέα ηγετική ομάδα αρνείται να το αποδεχτεί και αναζητάει εσωτερικούς εχθρούς αντί να συζητήσει για την ουσία της πολιτικής, φέρεται να υποστήριξε ο Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζοντας ότι ειδικά οι τελευταίες επιθέσεις σιγά – σιγά φτιάχνουν ένα κλίμα που μοιάζει με βούρκο.

Πηγή: skai.gr

