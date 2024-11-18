ΣΥΡΙΖΑ για Τέμπη: «Το μόνο σίγουρο είναι η συγκάλυψη»

«Το μόνο σίγουρο είναι η συγκάλυψη» ανέφερε ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών, στο περιστύλιο της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι την παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου πάγου έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει σταλεί στην ανάκριση για την τραγωδία στα Τέμπη κρίσιμο υλικό που αφορά στη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Σκοπιμότητα ή ανικανότητα; Το μόνο σίγουρο είναι η συγκάλυψη και η συγκάλυψη υπάρχει όταν μετά από ένα χρόνο αποδεικνύεται ότι οι αρμόδιοι έστειλαν λάθος υλικό από τις κάμερες.

Όταν ένα χρόνο μετά ο κ Τριαντόπουλος διαψεύδει τον Παπαγεωργίου και ο Παπαγεωργιου τον Τριαντόπουλο και για τον εάν ενεργοποιήθηκε το εθνικό σχέδιο διαχείρισης ανθρωπίνων απωλειών.

Ένα χρόνο μετά δεν έχουν εστιάσει στο πιο βασικό. Στο περιεχόμενο του φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Στον ΣΥΡΙΖΑ θα αναζητούμε συνεχώς την αλήθεια».

Πηγή: skai.gr

