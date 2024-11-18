Για ψευδείς αναρτήσεις για δήθεν δηλώσεις του κατά του Αντώνη Σαμαρά κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Σκέρτσος, «αναρτήσεις που διακινούνται από ανώνυμα accounts και μου αποδίδουν δήθεν δηλώσεις κατά του κυρίου Σαμαρά είναι ψευδείς και δεν έχουν γίνει ποτέ είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Επιφυλάσσομαι για την προσφυγή μου στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ κατά των λασπολόγων. Όσο για τον επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού και όσα ισχυριζεται σχετικά με το πρόσωπό μου, θα έλεγα ότι απ' όσο γνωρίζω εκπροσωπεί τον κύριο Σαμαρά και όχι εμένα. Όσα ισχυρίζεται για εμένα είναι παντελώς ανυπόστατα».

Πηγή: skai.gr

