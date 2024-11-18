Για το θέμα της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κλήθηκε να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όπως είπε «η ανακοίνωση που εξέδωσα το Σάββατο απαντάει ήδη, αλλά για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι θα πω το εξής. Οι απαντήσεις του κ. Σαμαρά στην κυριακάτικη συνέντευξή του δεν μπορούν να συγκριθούν με καμία απάντηση από αντίστοιχες στιγμές στο παρελθόν και με καμία ομιλία του. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεπέρασε τα όρια της κριτικής και της διατύπωσης διαφορετικής άποψης, όπως έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, και δεκάδες φορές από αυτό εδώ το βήμα τόσο εγώ όσο και πολλά άλλα κυβερνητικά στελέχη έχουμε αποφύγει να σχολιάσουμε, σεβόμενοι τον θεσμικό του ρόλο».

«Ο κ. Σαμαράς ουσιαστικά επετέθη με ανοίκειο τρόπο στον Έλληνα πρωθυπουργό και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιλώντας για "χαριεντίσματα", τη στιγμή που στο πλαίσιο μιας πολύ σημαντικής Διεθνούς Διάσκεψης είχανε μια συνομιλία με δυο ξένους ηγέτες. Και μάλιστα, να το τονίσουμε αυτό, 50 χρόνια μετά και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει έστω και μια έμμεση αναγνώριση στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ελλάδα και Κύπρος πηγαίνουμε μαζί χέρι-χέρι για την προάσπιση των κοινών μας συμφερόντων, και μάλιστα των συμφερόντων του Έθνους μας, με μια κοινή γραμμή που νομίζω δεν είναι καθόλου εθνικά ωφέλιμο να αμφισβητείται και να μπαίνουν συνολικά ερωτηματικά».

Ταυτόχρονα, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στο ότι ο Αντώνης Σαμαράς αποκάλεσε επί της ουσίας «μειοδότη» τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, υιοθετώντας «μια διαστρέβλωση την οποία είχαν προσπαθήσει να κάνουν ακραία μέσα σε αυτήν τη χώρα».

«Είχα απαντήσει αναλυτικά, παραθέτοντας την ακριβή δήλωση του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος είχε πει το εντελώς αντίθετο. Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Σαμαράς προέβη σε μια άδικη και εντελώς επιθετική αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ναι, είναι εξαιρετικά πρόωρο και προσβλητικό για τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, όχι μόνο για το πρόσωπο της κυρίας Σακελλαροπούλου, η οποία υπηρετεί με πολύ μεγάλη ευπρέπεια και προσήλωση τα καθήκοντά της. Ξέρετε, δεν πρόκειται η κυβέρνηση να μηδενίσει κανέναν για την προσφορά του στον τόπο, άλλωστε κι εγώ και ο πρωθυπουργός υπηρετήσαμε από διαφορετική θέση και ηλικία τον κ. Σαμαρά. Ήταν ένας πρωθυπουργός που προσπάθησε πολύ να κρατήσει όρθια την Ελλάδα, από εκείνους που αντιμετώπισε το πολύ σκληρό πρόσωπο του λαϊκισμού. Όμως θα πρέπει πλέον να κοιτά το μέλλον και το 2024, όχι να γυρνά στο 1993».

«Κατασκευή νέας πτέρυγας στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

«Συζητείται αύριο, Τρίτη 19 Νοεμβρίου στην ολομέλεια της βουλής η τροποποίηση της σύμβασης δωρεάς για την κατασκευή της νέας πτέρυγας του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Με την τροποποίηση αυτή αυξάνεται το ύψος της δωρεάς στο ποσό των 82 εκατ. ευρώ, εκ του αρχικώς προβλεπόμενου ποσού των 70 εκατ. και παρατείνεται η προθεσμία παράδοσης του έργου έως την 31.3.2025» είπε ο Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Επιπλέον, ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα που είναι απαραίτητα για την ομαλή εκτέλεση του έργου, όπως για παράδειγμα η σύνδεση με τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας. Περαιτέρω, προβλέπεται η αλλαγή της επωνυμίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», σε ΩΝΑΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ώστε να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του ενόψει της επικείμενης παράδοσης της Νέας Πτέρυγας και της λειτουργίας του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ και του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. Άλλωστε, η δραστηριότητά του έχει σε μεγάλο βαθμό ήδη επεκταθεί στον τομέα της Καρδιολογίας.

Επιπλέον, προβλέπεται απαλλαγή από το ΦΠΑ για όλες τις δωρεές του Ιδρύματος προς το ΩΝΑΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Η απαλλαγή από ΦΠΑ δωρεών για κοινωφελείς σκοπούς προς χάρη του δημοσίου συμφέροντος προβλέπεται ήδη στον Κώδικα ΦΠΑ ωστόσο κρίνεται απαραίτητη αυτή η ρύθμιση προκειμένου να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των δωρεών αυτών του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης».

Με την συνεργασία της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών η συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εντείνεται ακόμα περισσότερο» ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχωρά το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης 80 Νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας σε όλη την Ελλάδα που θα συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους εργαζόμενους που καθημερινά υπερβάλουν εαυτούς.

Επίσης σημείωσε ότι με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η επιχορήγηση της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα αφορούν δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην Ελλάδα σε κλάδους αιχμής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 103.744.000 ευρώ.

«Τα θεματικά αντικείμενα των στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης θα επιλεγούν από τη Δ.ΥΠ.Α, βάσει του ισχύοντος πλαισίου, των διαθέσιμων στοιχείων και των σχετικών μελετών για την αγορά εργασίας, αλλά και σε συνεργασία με φορείς που αντιπροσωπεύουν κλάδους αιχμής, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στους στόχους της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

Οι δυνητικά ωφελούμενοι εκτιμάται ότι θα ανέρχονται στους 38.500, ενώ στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται αμοιβή καταρτιζόμενου, καθώς και κόστος παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης» είπε.

Τέλος ανέφερε ότι στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική κρίση παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική η συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, για την προληπτική προστασία 50 αρχαιολογικών χώρων από τις δασικές πυρκαγιές, καθώς και η δομή και οι στόχοι της ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου Πολιτισμού για την εκτίμηση των κλιματικών κινδύνων για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επίπεδο επικράτειας.

«Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον υπουργικό διάλογο για την κλιματική κρίση στον πολιτισμό, σημείωσε ότι "αποτελεί προτεραιότητά μας η προληπτική δράση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην πολιτιστική κληρονομιά μας" και επέμεινε στην ανάγκη διεθνών συνεργασιών για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

Η υπουργός είχε συνάντηση εργασίας με την Dana Firas, Πριγκίπισσα της Ιορδανίας και Πρόεδρο του Petra National Trust, η οποία σημείωσε ότι "η Ελλάδα ηγείται σε θέματα πολιτισμού και πρωτοβουλιών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή". Με στόχο τον συντονισμό κοινών δράσεων για την κλιματική κρίση θα πραγματοποιηθεί κοινό σεμινάριο με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και η συνεργασία, τόσο σε πολιτιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους, όσο και στον τομέα διαφύλαξης παραδοσιακών μορφών τέχνης και χειροτεχνίας» ανέφερε.

