Την παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου πάγου έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει σταλεί στην ανάκριση για την τραγωδία στα Τέμπη κρίσιμο υλικό που αφορά στη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η κ. Γεωργία Αδειλινη έδωσε εντολή να διεξαχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί τι έχει γίνει με τα βίντεο που αφορούν στην πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς ακόμη, ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση δεν έχει στα χέρια του υλικό που θα δώσει απαντήσεις στο τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία και εάν η έκρηξη που σημειώθηκε από τη σύγκρουση των τρένων σχετίζεται με τα μεταφερόμενα υλικά.

Μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο εφέτης ανακριτής Λάρισας είχε ζητήσει από τον ΟΣΕ να του σταλεί όλο το υλικό για την πορεία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει στην παραγγελία της η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτό το υλικό «δεν περιείχε τις βιντεοσκοπήσεις από το μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο έγινε η φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, προς διακρίβωση τυχόν τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων».

«Σας αποστέλλουμε τα συνημμένα δημοσιεύματα και παρακαλούμε να διενεργήσετε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί για ποιο λόγο το υλικό από τις κάμερες του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, που παραδόθηκε από τους υπευθύνους της εταιρείας διαχείρισής τους στον κ. Εφέτη Ανακριτή της υπόθεσης των Τεμπών (κατόπιν αιτήματός του για την παράδοση του βιντεοληπτικού υλικού από το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, στο οποίο έχει τυχόν καταγραφεί η φόρτωση και η αναχώρηση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα το βράδυ της 28/2/2023), δεν περιείχε τις βιντεοσκοπήσεις από το μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο έγινε η φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, προς διακρίβωση τυχόν τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων. Παρακαλούμε να περατώσετε την προκαταρκτική εξέταση εντός μηνός από τη λήψη της παρούσας και να μας ενημερώσετε σχετικά».

Πηγή: skai.gr

