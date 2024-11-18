Η τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία ΤΡΑΟ έλαβε άδειες από την τουρκική αρχή MAPEG (Γενική Διεύθυνση Ορυχείων και Πετρελαίου) για έρευνες σε 9 θαλάσσια οικόπεδα στο Βόρειο Αιγαίο, με την κάθε άδεια να έχει ισχύ 8 ετών.

Η ΤΡΑΟ είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις συντεταγμένες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Τουρκικής Κυβερνήσεως, οι περιοχές όπου δόθηκε άδεια πετρελαϊκών ερευνών βρίσκονται στον Κόλπο του Ξηρού και στην γύρω από αυτόν περιοχή.

Μάλιστα η είδηση δημοσιεύεται στον τουρκικό τύπο με τίτλο «Κυνήγι πετρελαίου στο Αιγαίο Πέλαγος»

Η TPAO έλαβε 9 άδειες έρευνας πετρελαίου στο Αιγαίο Πέλαγος για 8 χρόνια η καθεμία. Η έρευνα για πετρέλαιο θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές με συντεταγμένες που καθορίζονται εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.

