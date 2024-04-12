«Υπό την πίεση της ελληνικής κοινωνίας που ζητά επιτακτικά να φωτιστεί κάθε πλευρά του εγκλήματος στα Τέμπη και να αποδοθεί δικαιοσύνη, φαίνεται ότι ανοίγουν σιγά σιγά τα στόματα και εντός της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει η εν λόγω ανακοίνωση, «η Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια με τη ΝΔ, παραδέχτηκε σε τηλεοπτική της εμφάνιση, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" (11.4.24, ΑΝΤ1), ότι "ο χειρισμός στα Τέμπη δεν ήταν ο καλύτερος, καταρχήν σε ό,τι αφορούσε τη δυνατότητα η Εξεταστική Επιτροπή να κινηθεί σε μάκρος και να εξετάσει μάρτυρες που δεν είχαν εξεταστεί". Συνέχισε μάλιστα επισημαίνοντας ότι "η επίδοση της Εξεταστικής δεν μας κάνει χαρούμενους, δεν αφήνει κανέναν ευχαριστημένο σε όλα τα πεδία"».

«Η αλήθεια που επιμελώς προσπαθούν να κρύψουν από την κυβέρνηση έναν χρόνο τώρα, θα έρθει σύντομα στην επιφάνεια», σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας πως πρόκειται για «μια τρανή παραδοχή από ένα έμπειρο στέλεχος της ΝΔ ότι η συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή κατέληξε, με αποκλειστική ευθύνη της πλειοψηφίας, να αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της συσκότισης που επιδιώκει το Μέγαρο Μαξίμου».

«Και επιβεβαιώνει την ανατριχιαστική παραδοχή του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, πριν από μερικές ημέρες, πως η Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών έγινε μόνο για τα "μάτια του κόσμου"», συμπληρώνει η αξιωματική αντιπολίτευση.

«Ο πρωθυπουργός άλλωστε, ιθύνων νους της συγκάλυψης, μετά και από επέμβαση του Στέφανου Κασσελάκη, πιάστηκε χθες να λέει ψέματα για πολλοστή φορά, σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την επιβατική στα Τέμπη. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν φαίνεται ότι θα είναι η τελευταία. Αναρωτιόμαστε εκ νέου: 'Αραγε, πόσα ψέματα θα ειπωθούν ακόμη, για πόσα πράγματα, για πόσο καιρό;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Πηγή: skai.gr

