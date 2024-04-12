Τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο: Στις 6.000 ερωτήσεις ημερησίως στον Ψηφιακό Βοηθό

Για το στόχο της ένταξης της τεχνητής νοημοσύνης στο Δημόσιο και τις καινοτομίες που μπορεί να φέρει και στην καθημερινότητα των πολιτών μίλησαν ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, υπό τον συντονισμό της Μαρίας Νικόλτσιου, Δημοσιογράφου-Παρουσιάστριας του ALPHA, στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, προχωρούν σε πολύ καλούς ρυθμούς τεχνολογικές καινοτομίες στο Δημόσιο, όπως για παράδειγμα ο "Ψηφιακός Βοηθός", ο οποίος δέχεται πάνω από 5.000 - 6.000 ερωτήσεις ημερησίως, από την αρχή της λειτουργίας του, από τα τέλη του προηγούμενου Δεκεμβρίου.

Κατά τον κ. Παπαστεργίου "ο σκοπός δεν είναι μόνο να καταναλώνουμε, αλλά και να παράγουμε τεχνητή νοημοσύνη" και σε αυτό συμβάλλουν και διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη όπως τα Data Centers και o Yπερυπολογιστής. Σε αυτό το σημείο ανέφερε ότι ο διαγωνισμός για τον Υπερυπολογιστή είναι στον αέρα, ενώ χθες, Πέμπτη 11/4 ανακοινώθηκε και η θέση του κ. Μιχάλη Μπλέτσα ως Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, προσθέτοντας ότι όλα αυτά χρειάζονται καταρτισμένους μηχανικούς.

Σε ερώτηση της για τη χρήση μικροδορυφόρων για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, ο Υπουργός τόνισε ότι χρειάζεται διάγνωση των προβλημάτων πριν τη λύση τους, φέρνοντας ως παράδειγμα το Κτηματολόγιο, του οποίου έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση, γίνονται ενοποιήσεις υποθηκοφυλακείων και σε ένα εύλογο διάστημα θα μπορούν ακόμα και μεταβιβάσεις ακινήτων να γίνονται αυθημερόν. "Το επάγγελμα των μηχανικών είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα, εξελίσσεται συνεχώς", ανέφερε, συμπληρώνοντας τη βοήθεια που μπορούν να παρέχουν συστήματα new space, από τα οποία δίνεται η ευκαιρία από ψηλά να δει κανείς τί γίνεται στο έδαφος. "Η λύση έρχεται από ψηλά. Με το σύστημα αυτό θα έχουμε πληροφορίες με τεράστια ακρίβεια, μόλις λίγων εκατοστών, για την πολεοδομία, την παράνομη χρήση των παραλιών και για άλλα. Είναι μια τεράστια ευκαιρία και τεράστια πρόκληση", επισήμανε ενδεικτικά.

Για τον κ. Στασινό, το ΤΕΕ είναι πρωταγωνιστής στον πράσινο ψηφιακό μετασχηματισμό με καινοτομίες που έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων κ.α. Μέσα από αυτές τις καινοτόμες διαδικασίες, όπως επισήμανε "ένας μηχανικός μπορεί να κάνει τη δουλειά του 24 ώρες το 24ωρο και να μην ταλαιπωρείται καθόλου, χωρίς καύσιμα, χωρίς μετακινήσεις, χωρίς δηλαδή να επιβαρύνει και το περιβάλλον". Επίσης, ανέφερε ότι τα επόμενα χρόνια ολοκληρώνεται και ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης, όπου θα υπάρχουν συγκεντρωμένα όλα τα τεχνικά δεδομένα των κτιρίων και θα εκδίδονται άδειες μέσα σε λίγα λεπτά.

"Προχωράμε σε καινοτομίες για να κάνουν οι μηχανικοί τη δουλειά τους πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Με σύγχρονα εργαλεία, θα επιταχύνουμε τις εργασίες της καθημερινότητας. Ο μηχανικός είναι ένας επιστήμονας που είναι συνδεδεμένος με την καθημερινότητά μας. Πλέον χρειαζόμαστε περισσότερους μηχανικούς, χωρίς τους μηχανικούς δεν υπάρχει ανάπτυξη" κατέληξε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

