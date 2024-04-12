Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στη Βαρσοβία με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ - οι δύο πιο ισχυροί ηγέτες του ΕΛΚ αυτήν τη στιγμή - στην πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Πολωνία από το 2011.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλα τα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενόψει και του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας (17-18 Απριλίου), καθώς και ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με αιχμή τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Στις κοινές δηλώσεις τους μετά την συνάντηση, ο Ντόναλντ Τουσκ καλωσόρισε με θερμά λόγια τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Για πολλούς λόγους η συνεργασία μας με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη είναι πάντα εξαιρετική. Μπορούμε να βασιζόμαστε ο ένας στον άλλο», τόνισε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας.

Από την πλευρά του, ο Ελληνας πρωθυπουργός ανταπέδωσε τα θετικά λόγια. Μάλιστα, στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πολωνό ομόλογό του για την βοήθεια στις φωτιές του περασμένου καλοκαιριού στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες , ως μέλη της ΕΕ, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η παράνομη μετανάστευση.

«Πρέπει να υπερασπιστούμε τα σύνορα μάς, τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά» είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, που υπερψηφίστηκε πρόσφατα.

«Η αμυντική πολιτική πρέπει επίσης να είναι ψηλά στην ευρωπαϊκή μας ατζέντα και κάτι που πρέπει να συζητήσουμε μετά τις ευρωεκλογές», δήλωσε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της άμυνας είπε ότι Ελλάδα και Πολωνία δαπανούν αρκετά πάνω από το 2% του ΑΕΠ τους. «Πρέπει να είμαστε στη πρώτη γραμμή στα θέματα που αφορούν την άμυνα στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και κάποιο κοινό δανεισμό ή άλλες μορφές. Θα πρέπει να συζητηθεί μετά τις επόμενες ευρωεκλογές», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Είπε επίσης ότι με τον κ. Τουσκ είναι δύο ηγέτες από το ΕΛΚ και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις πρωτοβουλίες της Ευρώπης στον επόμενο εκλογικό κύκλο, είτε σε θέματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια, είτε που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είτε τον αγροτικό τομέα. Ανέφερε ότι η πράσινη μετάβαση είναι απαραίτητη αλλά πρέπει να γίνει με τρόπο που να μη νιώθουν οι αγρότες ότι απειλούνται.

Επίσης δήλωσε πως είμαστε ευγνώμονες για την βοήθεια των Πολωνών πυροσβεστών και πως εξετάζουμε τη δημιουργία μηχανισμού ότι κάποιοι από αυτούς να είναι μόνιμα στην Ελλάδα. Μίλησε δε και για την οικονομική συνεργασία των δύο χωρών, σημειώνοντας πως 1,3 εκ Πολωνοί τουρίστες έρχονται κάθε χρόνο στη χώρα μας και πως θα θέλαμε αυτός ο αριθμός να αυξηθεί.

Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων

Η πρώτη ερώτηση που δέχθηκαν οι δύο ηγέτες αφορούσε τις κυρώσεις στην Ρωσία.

«Συμφωνήσαμε ότι χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία ρωσικών οντοτήτων μιας και το ρωσικό κεφάλαιο στη διάθεση των δυτικών οικονομιών είναι 380 δισ. σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες αναρωτιούνται για αυτό, γιατί να καλύπτουμε εμείς το κόστος της ρωσικής εισβολής εφόσον υπάρχουν ρωσικά χρήματα στη διάθεσή μας. Βήμα βήμα πλησιάζουμε στη λήψη αποφάσεων», ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας. Είπε επίσης ότι σε συνάντηση που θα έχει με το Δανό ομόλογό του θα συζητήσουν και για το θέμα του σκιώδους στόλου, των 100 και πλέον πλοίων στη βαλτική που χωρίς σημαία μεταφέρουν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η Ρωσία δεν περίμενε το 2022 η Ευρώπη να είναι τόσο ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας, σημείωσε ότι η ΕΕ έχει ξεμπλοκάρει 50 δισ. για τα επόμενα χρόνια και παρέχει στρατιωτική βοήθεια τόσο διμερώς όσο και μέσω ευρωπαϊκών εργαλείων. Ανέφερε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχουν χώρες που παραβιάζουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και πρόσθεσε πως «στηρίζουμε την ιδέα να χρησιμοποιήσουμε τους τόκους ή το αρχικό κεφάλαιο ρωσικών χρημάτων σε ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά διασφαλίζοντας πως ό,τι γίνει θα είναι νομικά ασφαλές για αν μην αμφισβητηθεί στο μέλλον».

Η δεύτερη ερώτηση που δέχθηκαν αφορούσε την άμυνα της Ευρώπης. «Πρέπει να εξερευνήσουμε νέους δρόμους συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι η συζήτηση για τη χρήση κοινού δανεισμού που θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ταμείο είναι μια συζήτηση που δεν μπορεί να την αναβάλουμε. Έχουμε κοινές προκλήσεις όπως η αντιπυραυλική άμυνα και πιστεύω ότι αν χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο ταμείο, θα χρειαστούμε κάποια εμβληματικά έργα και προγράμματα που θα αναδείξουν ότι προσφέρουν ασφάλεια σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημείωσε ότι η τελευταία στρατηγική πυξίδα είχε σχεδιαστεί το 2019 όταν κανείς δεν θεωρούσε πως θα έχουμε ξανά πόλεμο στην Ευρώπη αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

«Η ρωσική εισβολή είναι μια βάρβαρη δοκιμασία για την Ουκρανία και τα κράτη της ΕΕ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα σενάρια», δήλωσε ο Ντόναλτ Τουσκ. «Δεν θέλω να τρομοκρατήσω κανένα, να είμαι Κασσάνδρα, να είμαι προάγγελος κακών, ούτε να δώσω δραματικό τόνο για το μέλλον. Αυτός ο πόλεμος όμως είναι μέρος της πραγματικότητας. Εδώ κοντά στα ανατολικά μας σύνορα, μπορεί κανείς να ακούσει τους πυραύλους. Είναι εδώ, δεν είναι κάτι ασαφές», συνέχισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως η Ευρώπη πρέπει να γίνει πολιτική και στρατιωτική δύναμη. «Οι απόψεις μας σε αυτόν τον τομέα είναι κοινές και θα χρησιμοποιήσουμε την επιρροή μας στη Ευρώπη για να κινητοποιήσουμε τους εταίρους μας στις Βρυξέλλες και να ενισχύσουμε τις αμυντικές αποτρεπτικές ικανότητες της Ευρώπης», υπογράμμισε.

Μητσοτάκης και Τουσκ που έχουν υπογράψει για την υποψηφιότητα της Ουρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για μία δεύτερη θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πηγή: skai.gr

