Γεροβασίλη στον ΣΚΑΪ: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί - Δεν υιοθετώ την παρέμβαση Πολάκη

Σήμερα τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ευχάριστα και εύκολα, δήλωσε η βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομή «Σήμερα».

Ανέφερε ότι σήμερα ότι το πολιτικό διακύβευμα είναι μικρότερο των προσωπικών αντιπαραθέσεων, υπάρχουν και προσωπικές διαφορές, αλλά σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα μείγμα που είναι δύσκολο να το διακρίνει κάποιος.

«Η κατάσταση παίρνει προσωπικά χαρακτηριστικά με δεδομένο ότι δυστυχώς υπάρχουν αντεγκλήσεις και δεν εννοώ στο επίπεδο της κορυφής, αλλά υπάρχει διάχυση προς τα κάτω και εκτονώνεται στο διαδίκτυο, δημιουργώντας ένα κλίμα κατώτερο των περιστάσεων» σημείωσε.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί, διότι πέραν όλων αυτών υπάρχουν πολύ σοβαρά πολιτικά διακυβεύματα που τα αναγνωρίζουμε όλοι.

Αναφορικά με το μήνυμα που έστειλε χθες στην ομάδα 6+6 ο Στέφανος Κασσελάκης να αποφασίσουν άμεσα εάν θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Γεροβασίλη είπε: «Με δεδομένο ότι τα πράγματα τείνουν προς τα εκεί και υπάρχει αναβολές, εδώ είναι μια συζήτηση που επιτρέπει κάποιος να πει πως ό,τι είναι να συμβεί ας συμβεί. Ως παραίνεση δεν το υποστηρίζω, ως μια αναγνώριση της πραγματικότητας είναι κοντά στην αλήθεια».

Συνέχισε λέγοντας ότι ο κ. Κασσελάκης εξελέγη πριν από δύο μήνες και από την πρώτη ημέρα δέχεται βολές. Χρειάζεται να τους δοθεί χρόνος και οφείλουμε να σεβαστούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ανέφερε συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν και πολιτικές επιλογές που δεν μας αρέσουν όταν είμαστε σε ένα συντεταγμένο κόμμα, αλλά είναι η πλειοψηφική άποψη.

Για την ανάρτηση Πολάκη για την κ. Αναγνωστοπούλου σχολίασε ότι δεν ήταν παραβίαση ιατρικών δεδομένων γιατί ήταν βασισμένη σε κάτι παλιό και είχε τη συναίνεση και της ίδιας, αλλά είναι μια παρέμβαση που η ίδια δεν υιοθετεί και δεν στηρίζει.

«Τέτοιες παρεμβάσεις ρίχνουν λάδι στη φωτιά, τέτοιου τύπου προσωπική αντιπαράθεση δεν μας αρμόζει και μόνο κακό κάνει, και δη όταν είσαι στη θέση την σταθερή και στηρίζεις αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία, δηλαδή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης» είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει γρήγορα να βγούμε από αυτό και καλό θα ήταν να βγουμε χωρίς τραύμα και χωρίς να έχουμε την αποχώρηση της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου» υπογράμμισε η κ. Γεροβασίλη.

Για την παρέμβαση Τσίπρα σχολίασε πως δεν θα κάνει υποδείξεις εκείνη, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ξέρει πολύ καλά και το χώρο και το πότε και το πώς να παρέμβει και εκίμησε ότι η παρλέμβαση ηταν στη σωστή κατεύθυνση.

Σχολιάζοντας τη χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη τον κάλεσε να σέβεται τις εσωκομματικές διαδικασίες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και χαρακτήρισε λαϊκίστικο τον τρόπο με τον οποίο χαρακτήρισε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Είναι αγοραίοι όροι, ο πρωθυπουργός της χώρας δεν μπορεί να τους βάζει στο στόμα του» είπε.

Τέλος τόνισε ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας κρίνεται με την κάλπη.

Πηγή: skai.gr

