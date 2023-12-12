Ανάρτηση της Τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά την επίσκεψη Ερντογάν

Στις συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας αναφέρεται με ανάρτησή της στο Χ η Τουρκική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, στην ανάρτηση, που δημοσιεύεται στην αγγλική και την τουρκική γλώσσα, η Τουρκική Πρεσβεία παραθέτει σε εικονίδιο όλες τις συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου
Within the context of the visit of H.E. @RTErdogan, President of the Republic of Türkiye to Athens on 7 December, “V. Türkiye-Greece High Level Cooperation Council Meeting” was held and 16 documents were signed, including the #AthensDeclaration.— Turkish Embassy in Athens (@TC_Atina) December 12, 2023
🇹🇷🤝🏼🇬🇷 pic.twitter.com/Bv3blFeGmR
- Μητσοτάκης για τον πρώτο ψηφιακό βοηθό με AI: Εκσυγχρονίζουμε το gov.gr που είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς μας
- Κατάλογο με 200 σκληρούς χούλιγκαν προσκόμισαν Βρούτσης – Οικονόμου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
- Οικονόμου - Βρούτσης για οπαδική βία: Αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε καθοριστικά τις αγέλες των χούλιγκαν
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.