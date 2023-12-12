Λογαριασμός
Ανάρτηση της Τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά την επίσκεψη Ερντογάν

Στην ανάρτησή της η Τουρκική Πρεσβεία παραθέτει όλες τις συμφωνίες που υπεγράφησαν

Μητσοτάκης_Ερντογάν

Στις συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας αναφέρεται με ανάρτησή της στο Χ η Τουρκική Πρεσβεία στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, στην ανάρτηση, που δημοσιεύεται στην αγγλική και την τουρκική γλώσσα, η Τουρκική Πρεσβεία παραθέτει σε εικονίδιο όλες τις συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 
 

Πηγή: skai.gr

