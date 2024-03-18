Σχοινάς: Το καλύτερο αντίδοτο στην ακροδεξιά είναι η καλή πολιτική που απαντάει στα προβλήματα του κόσμου

«Το καλύτερο αντίδοτο στην ακροδεξιά είναι η καλή πολιτική. Αυτή που απαντάει στα προβλήματα του κόσμου» τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Ερωτηθείς για τις επερχόμενες ευρωεκλογές, σημείωσε ότι «Φοβικοί, λαϊκιστές, οι οποίοι υπόσχονταν και στην εποχή της κρίσης ότι θα άνοιγαν οι ουρανοί και θα προέκυπταν μαγικά εύκολες λύσεις στα πολυσύνθετα προβλήματα, διαψεύστηκαν επειδή η Ευρώπη άσκησε καλή πολιτική».

«Όσο παράγουμε καλή πολιτική, αποτελεσματική πολιτική, λύσεις στα προβλήματα των Ευρωπαίων, τόσο αποδυναμώνεται ο λόγος της ακροδεξιάς» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

