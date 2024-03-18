Κυμπουρόπουλος για τα Τέμπη: Σεβασμός στα θύματα, επιζώντες και οικογένειες - Να αποδοθεί δικαιοσύνη

Σύντομη παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα «την αναφορά για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, παρουσία της κας Καρυστιανού και του κου Ασλανίδη, η οποία παραμένει ανοικτή δεδομένης της εν εξελίξει διαδικασίας ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης», πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Στέκομαι με απεριόριστο σεβασμό απέναντι στον πόνο σας κι όλων των οικογενειών των θυμάτων αλλά κι αυτών που επέζησαν και κουβαλάνε πολλά σωματικά και ψυχικά τραύματα», είπε ξεκινώντας την παρέμβασή του, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να σας στερήσει το δικαίωμα στην αναζήτηση της αλήθειας, αλλά και να εκφράσετε την οδύνη και τον πόνο σας όπως το νιώθετε».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημείωσε ότι «το λόγο έχει, προφανώς, η Δικαιοσύνη. Η Ελλάδα είναι ένα ευνομούμενο κράτος» και συνέχισε: «Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και το δικαστικό σώμα. Kαι πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων δεδομένης της σημασίας και της τραγικότητας της υπόθεσης».

Τόνισε, επίσης, ότι «πρέπει να χυθεί φως στην υπόθεση και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά και να γίνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να διευκολυνθεί η αναζήτηση της αλήθειας κι η απόδοση της δικαιοσύνης», σημειώνοντας ότι «ο ορισμός νέου πραγματογνώμονα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Μια τέτοια υπόθεση μας αφορά όλους και δεν πρέπει να έχει κομματικό πρόσημο, καθώς αυτό δε συμβάλλει προς την κατεύθυνση της απόδοσης ευθυνών», είπε και έκλεισε την παρέμβασή του σημειώνοντας τα εξής: «Αναμένουμε την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης. Να ρίξει φως στην υπόθεση. Αλλά και ν' αποτελέσει εφαλτήριο, ώστε να διασφαλίσουμε ασφαλείς σιδηροδρόμους στην Ελλάδα».

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

«Ευχαριστούμε την κυρία Καρυστιανού και τον κύριο Ασλανίδη για την αναφορά και την παρουσία τους εδώ. Εκ προοιμίου, στέκομαι με απεριόριστο σεβασμό απέναντι στον πόνο σας κι όλων των οικογενειών των θυμάτων. Αλλά κι αυτών που επέζησαν και κουβαλάνε πολλά σωματικά και ψυχικά τραύματα. Κανείς δε μπορεί να σας στερήσει το δικαίωμα αναζήτησης της αλήθειας αλλά και να εκφράσετε την οδύνη και τον πόνο σας όπως το νιώθετε. Από εδώ και πέρα, το λόγο έχει, προφανώς, η Δικαιοσύνη. Η Ελλάδα είναι ένα ευνομούμενο κράτος. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και το δικαστικό σώμα. Kαι πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων δεδομένης της σημασίας και της τραγικότητας της υπόθεσης. Θέλουμε να χυθεί φως στην υπόθεση και να τιμωρηθούν οι ένοχοι για ευθύνες και παραλείψεις, όπου κι αν αυτές βρίσκονται. Και πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να διευκολυνθεί η αναζήτηση της αλήθειας κι η απόδοση της δικαιοσύνης. Πρόσφατα, η Δικαιοσύνη όρισε και νέο πραγματογνώμονα. Αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη, μια τέτοια υπόθεση μας αφορά όλους και δεν πρέπει να έχει κομματικό πρόσημο, καθώς αυτό δε συμβάλλει προς την κατεύθυνση της απόδοσης ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αναμένουμε την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης. Να ρίξει φως στην υπόθεση. Αλλά και ν' αποτελέσει εφαλτήριο για να διασφαλίσουμε ασφαλείς σιδηροδρόμους στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

