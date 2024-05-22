Οι σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, οι ευρωεκλογές και οι κομματικές περιοδείες, η υγεία και η ακρίβεια συζητήθηκαν κατά τη συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Τοποθετούμενος, μάλιστα, στο θέμα των ελλείψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο υπουργός Επικρατείας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των κ.κ. Κασσελάκη και Ανδρουλάκη, τους οποίους και χαρακτήρισε «λαϊκιστές που θέλουν να βγάλουν μεροκάματο μέχρι τις εκλογές».

Ξεκινώντας, αναλυτικά, από το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, εξ αφορμής και της σημερινής συνέντευξης του Έλληνα πρωθυπουργού (στο Open), ο υπουργός Επικρατείας διεμήνυσε: «Αν η επιλογή τους είναι να απομονωθούν διεθνώς, τι να κάνουμε, επιλογή τους είναι. Αυτοί έχουν το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς». Σε κάθε περίπτωση, προσέθεσε, «δεν είναι μόνο θέμα της Ευρώπης, είναι ευρύτερα το θέμα της παρουσίας τους στη διεθνή κοινότητα. Τα κλειδιά στον ευρωπαϊκό δρόμο τα κρατάει με συγκεκριμένο τρόπο η Ελλάδα, και η διεθνής κοινότητα αυτού του τύπου τα μπρος - πίσω δεν τα αντιμετωπίζει καλά».

Εξ άλλου, «η χώρα αυτή συμφώνησε να την λένε κάπως και τώρα δεν γίνεται να την λένε κάπως αλλιώς», για αυτό και όλες οι διεθνείς παρεμβάσεις είναι «σαφείς, μονοσήμαντες».

Στο σημείο αυτό άσκησε κριτική στις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εξ αριστερών και εκ δεξιών, στο συγκεκριμένο θέμα: «Έχω το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε αυτή τη συγκυρία, με αυτές τις δηλώσεις», ζητά την κύρωση των μνημονίων. «Είναι αυτό που λέμε "I rest my case" μετά από αυτό. Είναι ό,τι πιο λάθος θα μπορούσε να ειπωθεί», επεσήμανε ο Μ. Βορίδης.

Και την ίδια στιγμή, η εκ δεξιών αντιπολίτευση ζητά «να καταγγείλουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών παίρνοντας και το βάρος της καταγγελίας στη διεθνή κοινότητα. Εγώ, δηλαδή, να είμαι εκτεθειμένος στη διεθνή κοινότητα. Άλλα αντ' άλλων, ευτυχώς που έχουμε τον Μητσοτάκη», συμπέρανε.

Για τις ελληνο-αλβανικές σχέσεις υπογράμμισε ότι «η υποψηφιότητα του Φρέντη Μπελέρη συμβολίζει την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, των Βορειοηπειρωτών. Η βασική επιλογή της "Ομόνοιας" είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας. Η υποψηφιότητα (σ.σ. Μπελέρη) στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ για την ευρωβουλή είναι ουσιαστικά ένα ισχυρό πατριωτικό μήνυμα στην Ελλάδα, το οποίο πρέπει να το πάρει η Αλβανία και η υπερψήφισή του είναι στην πραγματικότητα ένα μήνυμα προς αυτούς που τον κρατούν φυλακισμένο».

Στο σημείο αυτό, όμως, ο υπουργός Επικρατείας είχε να περάσει και ένα μήνυμα προς τον πρωθυπουργό της Αλβανίας: «Ο κ. Ράμα λέει ότι το 2030 θέλει την ένταξη (σ.σ. της Αλβανίας) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα την υποστηρίξουμε 100%. Αλλά με μία προϋπόθεση: το σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητάς μας στην Αλβανία και την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου που παραβιάστηκαν κατάφωρα στην υπόθεση Μπελέρη». Και, στην περίπτωση εκλογής του, ο Φρ. Μπελέρης θα μιλάει «για τα δικαιώματα της μειονότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ηχηρή παρέμβαση, δυνατή παρουσία».

Εν κατακλείδι, «περιμένω αυτά τα οποία ο κ. Ράμα λεκτικώς διακηρύσσει για τις φιλίες, για τις αγάπες, την καλή συνεννόηση με την Ελλάδα, αυτά να τα βλέπουμε στην πράξη», διεμήνυσε ακόμη.

Αλλάζοντας θέμα, είπε πως είναι «εξαιρετικά θετική» η εικόνα που έχει αποκομίσει από τις περιοδείες του στην Πελοπόννησο. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν θα ήθελε να γίνονταν οι εκλογές αυτήν την Κυριακή, με το σκεπτικό ότι «κάθε μέρα πηγαίνει όλο και καλύτερα και ερχόμαστε σε επαφή με έναν κόσμο, χρειαζόμαστε χρόνο να έλθουμε σε επαφή μαζί του». Δείχνει να έχει μαζέψει η Νέα Δημοκρατία τη διαρροή προς τα δεξιά της, υποστήριξε επίσης υπενθυμίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις συνήθως υποεκτιμούν την ΝΔ, άλλωστε στις τελευταίες εθνικές εκλογές δεν της έδιναν ποσοστό 41%, συμπλήρωσε.

Επίσης, ο Μ. Βορίδης διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να καταρρέει «το Σύστημα Υγείας με αυξήσεις των μισθών των γιατρών; Με αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία κατά 2 δισ., 50% πάνω; Με 6.500 προσλήψεις; Με 550 εκατ. δαπάνη σε υποδομές για να φτιαχτούν ξανά τα Κέντρα Υγείας, τα νοσοκομεία μας;».

Αναγνώρισε πάντως, την ίδια ώρα, ότι «σε συγκεκριμένα σημεία του Συστήματος Υγείας εμφανίζονται προβλήματα, γίνονται μεγάλες προσπάθειες και τα προβλήματα αντιμετωπίζονται. Δεν είναι το ίδιο εύκολο κάθε φορά».

Αναφορικά με το θέμα αυτό, επετέθη κατά των ηγεσιών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: ο κ. Κασσελάκης και ο κ. Ανδρουλάκης, που λένε ότι καταρρέει το ΕΣΥ, είναι «λαϊκιστές που θέλουν να βγάλουν μεροκάματο μέχρι τις εκλογές», ανέφερε και τους κατηγόρησε ότι κάνουν αντιπολίτευση μόνο με όρους λαϊκισμού, εξ ου και «δεν υπάρχει καμία πρόταση» από την πλευρά τους.

Επανέλαβε, όμως, ότι δεν είπε ποτέ ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Αλλά, συνέχισε, «κάθε μέρα νοσηλεύονται χιλιάδες άνθρωποι σε αυτό το Σύστημα Υγείας που δεν υπάρχει και καταρρέει».

Τέλος για το πρόβλημα της ακρίβειας, στηλίτευσε την πρώτη αντίδραση Κασσελάκη στην επιστολή Μητσοτάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μάλιστα «το επόμενο δευτερόλεπτο», όπως χαρακτηριστικά είπε. Η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να πάρει μέτρα στην Ελλάδα για την τιμολόγηση των πολυεθνικών στην Ευρώπη, ακούστε τι λένε οι άνθρωποι», σχολίασε.

Ακολούθησε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναγνωρίζει ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας «αναδεικνύει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, μαζί με όλο το πλέγμα για τη ρύθμιση της αγοράς», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, ο οποίος συμπέρανε:

«Πάλι ψέματα και κυρίως πάλι μακριά από τον εθνικό αγώνα. Γιατί είναι εθνικός αγώνας να προσπαθήσουμε τα κράτη-μέλη να βάλουν απέναντί τους τις πολυεθνικές για να φτιάξουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει αποτελεσματικά τον καταναλωτή. Ποιος αναλαμβάνει τον αγώνα αυτό; Ο Μητσοτάκης. Ποιος είναι απέναντι στον αγώνα αυτό; Η αντιπολίτευση», σημείωσε και κατέληξε λέγοντας ότι ο αγώνας κατά της ακρίβειας είναι διαρκής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

