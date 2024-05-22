«Πιστεύω ότι στις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο μεγάλος νικητής, με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και από τις ευρωεκλογές του 2019 και από τις εθνικές εκλογές του 2022» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι».

Όπως εξήγησε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ψηφίσει κάποιος ΠΑΣΟΚ. «Ο πρώτος είναι διότι χρειάζεται μια σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση η χώρα. Ο δεύτερος, για να έχει μια σοβαρή κυβερνητική επιλογή στις κυβερνητικές εκλογές και ο τρίτος είναι ότι στις ευρωπαϊκές εκλογές κρίνονται και οι κυβερνητικοί συσχετισμοί».

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη η συζήτηση την ημέρα των ευρωεκλογών θα είναι τι πήραμε, τι έχουμε και επισήμανε ότι «το κρίσιμο για μένα είναι να δοθεί ένα μήνυμα αποδοκιμασίας της αλαζονείας του 41% και ενίσχυση της αξιόπιστης προοδευτικής αντιπολίτευσης».

«Στόχος μας είναι η δεύτερη θέση με πολύ αυξημένα ποσοστά» επανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ανέφερε πως «αν το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό μπορεί να ενοποιήσει τον προοδευτικό κόσμο».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «το μόνο χέρι που μπορεί να ανοίξει την πόρτα του Μαξίμου, είναι αυτό του ΠΑΣΟΚ».

Εξαπολύοντας επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι « ο κ. Κασσελάκης έχει μια ιδιότυπη ασυλία και από τη ΝΔ και από την εγχώριο ολιγαρχία» και υποστήριξε ότι σήμερα το μιντιακό σύστημα που ελέγχει ο κ. Μητσοτάκης θέλει να επιβάλει ως αντίπαλό του αυτή την κατάσταση για να μην έχει πολιτικό αντίπαλο.

«Ο Μητσοτάκης επιλέγει τους αντιπάλους του» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, είπε πως έχει προτείνει να γίνει ντιμπέιτ αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε.

Υποκλοπές

Ερωτηθείς για τις υποκλοπές είπε ότι περιμένει να ενημερωθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή για την τυπική αιτιολόγηση διότι την πραγματική την έχει μάθει. «Είναι τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ του 2021. Ξεκίνησαν μόλις κατέθεσα υποψηφιότητα και σταμάτησαν όταν βγήκα πρόεδρος» είπε.

Για τη Βόρεια Μακεδονία

Σχετικά με την προκλητική στάση της νέας προέδρου των Σκοπίων Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα η οποία σε ομιλία της αποκάλεσε τη χώρα «Μακεδονία» και του κόμματός της, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «πρέπει να στηλιτεύσουμε το μη σεβασμό στην συμφωνία αυτή» και τόνισε ότι δε γίνεται να κυρωθούν τώρα τα πρωτόκολλα για τη συμφωνία. «Θα είναι γκολ από τα αποδυτήρια».

Για τη Συμφωνία των Πρεσπών είπε ότι είναι μια «κουτσή συμφωνία» που υπάρχουν πολλά κενά.

Για την επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα στην Αθήνα ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως δεν ήταν τυχαία όπως ήθελε να την παρουσιάσει η κυβέρνηση. «Περιφρονούν την νοημοσύνη μας όταν μας λένε ότι τυχαία ήρθε ο Ράμα» είπε.

Ενώ όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι από το 2020 ο Ερντογάν έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του και για τη Μονη της Χώρας και για την Αγιά Σοφιά.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως ο ίδιος είναι υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και διερωτάται «πώς είναι δυνατόν ένα fund να καταθέτει αίτηση ίδρυση εταιρείας για πανεπιστήμια στην Ελλάδα πριν παρουσιαστεί ο νόμος ».

Για την ακρίβεια

Τέλος, για την ακρίβεια και κληθείς να σχολιάσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τα λεγόμενα του πρωθυπουργού ότι δεν αντέχουμε δημοσιονομικά μείωση του ΦΠΑ ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δε θα χάσει ο κρατικός προϋπολογισμός από το ΦΠΑ.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται την ακρίβεια ο κρατικός μηχανισμός και χαρακτήρισε την επιστολή που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φον ντερ Λαιεν για την ακρίβεια «κοροϊδία».

«Γίναμε μπανανία πολυεθνικών με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό» ανέφερε.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε τις δικές του προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας που είναι: Ενιαία αρχή καταναλωτών, Εκστρατεία κατά των πολυεθνικών, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ελέγχους στην αγορά και πολύ μεγάλα πρόστιμα.

Παράλληλα, πρότεινε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των σουπερμάρκετ και των τραπεζών.

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης έκανε γνωστό πως έστειλε επιστολή μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στον κ. Τασούλα να γίνει με αίτημα στην Unesco η 9η Φεβρουαρίου παγκόσμια ημερά της ελληνικής γλώσσας.



