Ανακοίνωση - απάντηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρωινή του συνέντευξη σήμερα το πρωί, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN έδειξε να ενοχλείται από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Πρόεδρο του Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος παρότι δεν βρίσκεται στη Βουλή, έχει παρουσιάσει τεκμηριωμένες προτάσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία», αναφέρει η Κουμουνδούρου, ενώ επισημαίνει πως «ο πρωθυπουργός δεν θα καταφέρει να εμποδίσει τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ και τον αγώνα που δίνει ο Πρόεδρός του για μια καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN έδειξε να ενοχλείται από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Πρόεδρο του Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος παρότι δεν βρίσκεται στη Βουλή, έχει παρουσιάσει τεκμηριωμένες προτάσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.

Έδειξε ενόχληση για το γεγονός πως, παρότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν βρίσκεται στη Βουλή, κατέθεσε με τον ΣΥΡΙΖΑ μια κοστολογημένη πρόταση νόμου για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

Φάνηκε ενοχλημένος από το ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, παρότι δεν βρίσκεται στη Βουλή, κατέθεσε με τον ΣΥΡΙΖΑ μια πλήρως κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση νόμου για το φορολογικό.

Ενοχλημένος που ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ δεν βρίσκεται στη Βουλή, παρουσιάζει προτάσεις για το Κράτος Δικαίου και ζητά να πέσει φως στο έγκλημα των Τεμπών.

Που διατυπώνει με σαφήνεια δέσμη προτάσεων για την ασφάλεια των πολιτών.

Που έχει προτάσεις για την Δημόσια Υγεία, αλλά και για την Στέγαση.

Που αντί να στέλνει ανούσιες επιστολές στην Κομισιόν, αφουγκράζεται τα προβλήματα των πολιτών και προτείνει σοβαρές λύσεις.

Ενοχλημένος είναι ο κ. Μητσοτάκης, του οποίου προφανώς η εκλογή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είχε σχέση με το όνομά του, γιατί γνωρίζει πως δεν θα καταφέρει να εμποδίσει τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ και τον αγώνα που δίνει ο Πρόεδρός του για μια καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.