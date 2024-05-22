Του Γιάννη Ανυφαντή

Την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα από την Τουρκία υπογράμμισε εκ νέου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το βήμα της Βουλής, εκφράζοντας την αγωνία του για την ανάγκη αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας.

«Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή, όταν υπάρχει γειτονική χώρα που αμφισβητεί καθεστώς κυριαρχίας, όχι μόνο κυριαρχικών δικαιωμάτων και διεθνείς συνθήκες που αφορούν χαρακτηρισμό μειονότητας, αυτό προφανώς χαρακτηρίζεται ως υπαρξιακή απειλή.

Απειλούνται και τα νομικά και τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό παρότι καλωσορίζουμε με τον πιο απόλυτο τρόπο τους χαμηλούς τόνους και το καλύτερο κλίμα που υπάρχει με την γειτονική Τουρκία του τελευταίο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνοντας ειδική αναφορά και στα εξοπλιστικά, επισημαίνοντας ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το πρόγραμμα κατασκευής φρεγατών "constellation", τα F35 και τα υποβρύχια.

«Είμαστε ανοιχτοί στην 4η φρεγάτα και στις κορβέτες και μελετάμε και το θέμα των LCS, εάν η Αμερική μας δώσει δωρεάν, επαναλαμβάνω δωρεάν οι ΗΠΑ, αυτές τις φρεγάτες που εμείς, το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, κρίνει ότι θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τις ανάγκες του μέσου χρόνου», πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας, με τον υπουργό να ξεκαθαρίζει ότι το Πολεμικό Ναυτικό χρειάζεται εκσυγχρονισμό:

«Η Τουρκία έχει μπει σε μεγάλο κύκλο ναυπηγήσεων και αποκτήσεως υλικού, η Ελλάδα διεκδίκησε πάντοτε την υπεροχή στη θάλασσα. Είναι προφανές ότι το Πολεμικό Ναυτικό χρειάζεται έναν εκσυγχρονισμό, μείναμε πολύ πίσω στα χρόνια της κρίσης, πρέπει ο χρόνος να κερδηθεί».

